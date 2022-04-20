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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليالى نحبها.. فان دايك يحتفل بفوز الريدز على مان يونايتد

فان دايك وصلاح
فان دايك وصلاح

 

 


احتفل فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، بفوز الريدز علي مانشستر يونايتد بأربعة أهداف دون مقابل، في قمة مؤجلات الجولة 30 لبطولة الدوري الإنجليزي.


ونشر فان دايك، صور له برفقة زملائه عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنها ليالى مثل هذه نحبها"

ليفربول لم يُمهل مانشستر يونايتد أكثر من 5 دقائق، حيث افتتح الكولومبي لويس دياز التسجيل لـ فريقه من متابعة لتمريرة محمد صلاح من الجهة اليمنى.

وتعرض الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد للإصابة في الدقيقة 10، ليتم استبداله بزميله خيسي لينجارد.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 22 من متابعة للتمريرة الرائعة من ساديو ماني، ليوسع الفارق لفريقه، وكاسرًا صيامه عن التهديف منذ 12 مارس الماضي.

وسجل لويس دياز هدفًا لـ ليفربول في الدقيقة 35، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وقام جمهور ملعب أنفيلد رود بإظهار تضامنهم مع كريستيانو رونالدو في الدقيقة السابعة، بالتصفيق له بعد فقدانه نجله أمس.

وفي الشوط الثاني، ظهر مانشستر يونايتد بشكل مغاير، لكن ذلك لم يغير من حقيقة تفوق ليفربول، حيث سجل ساديو ماني ثالث أهداف ليفربول في الدقيقة 68 من متابعة لتمريرة زميله لويس دياز

وجاء  الهدف الرابع لـ ليفربول عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 85 من متابعة للتمريرة الرائعة من ديوجو جوتا، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا في ديربي إنجلترا بالتقاسم مع ستيفن جيرارد برصيد 9 أهداف.

انتصار ليفربول رفع رصيدهم للنقطة 76 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتًا.

 

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