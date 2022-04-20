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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير بريطانيا لصلاح بعد تألقه بمباراة مان يونايتد: "هو من أحرز مرتين"

السفير البريطاني
السفير البريطاني وصلاح

 


هنأ السفير جاريث بايلى، سفير بريطانيا لدى مصر، الفرعون المصرى محمد صلاح نجم ليفربول، بعدما أبدع وتألق أمام مانشستر يونايتد في القمة التي جمعتهما، امس الثلاثاء، بمسابقة الدوري الإنجليزي.


ونشر جاريث بايلى صورة لمحمد صلاح عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، وكتب عليها "هو من احرز هو من سجل مرتين".

وأقيمت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب "آنفيلد" في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "آنفيلد" بالجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح صلاح في تسجيل ثنائية خلال الدقيقتين 22 و85 أمام مانشستر يونايتد في القمة التي انتهت لصالح الريدز بنتيجة 4-0 بمسابقة البريميرليج.

وبذلك يبتعد محمد صلاح بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الجاري برصيد 22 هدفاً بعد الثنائية التي سجلها في شباك يونايتد.

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IMG_٢٠٢٢٠٤٢٠_٠٢٤٥١٨
IMG_٢٠٢٢٠٤٢٠_٠٢٤٢٢٤
IMG_٢٠٢٢٠٤٢٠_٠٢٤٢٢٤
السفير جاريث بايلي محمد صلاح الدوري الإنجليزي البريميرليج مانشستر يونايتد الفرعون المصري محمد صلاح

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