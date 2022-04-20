صحف الإمارات: استمرار المعارك في ماريوبول الأوكرانية.. أبوظبي تستدعي سفير إسرائيل وتدعو لوقف أي ممارسات تنتهك حرمة الأقصى

أبوظبي تستدعي سفير إسرائيل وتدعو لوقف أي ممارسات تنتهك حرمة الأقصى

استمرار المعارك في ماريوبول الأوكرانية

تصدرت تطورات الأوضاع في أوكرانيا، عناوين الصحف الصادرة من الإمارات صباح الأربعاء، فضلا عن استدعاء السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، احتجاجًا على الأحداث التي تشهدها القدس والمسجد الأقصى.

وأبرزت الصحف إعلان مسؤول أوروبي، أن مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية قد تسقط في أيدي القوات الروسية في غضون أيام.

وقال المسؤول الأوروبي، الذي طلب عدم نشر اسمه، إنها قد تواجه معاناة أكبر من بلدة بوتشا.

وأضاف في حديثه إلى صحفيين أمريكيين "في نهاية المطاف، نتوقع دماراً كاملاً للمدينة".

وتابع، "أخشى أن يكون الوضع أسوأ من بوتشا. وبحلول التاسع من مايو يمكن أن يعلن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين تحرير مدينة ماريوبول، ولذا أعتقد أن ماريوبول ستسقط في الأيام المقبلة".

كما أفاد قيادي في قوة مشاة البحرية الأوكرانية، التي تدافع عن آخر معقل للقوات الأوكرانية في ماريوبول "ربما نواجه أيامنا إن لم يكن ساعاتنا الأخيرة" في المدينة، مناشدا في منشور على فيسبوك في وقت مبكر الأربعاء إخراجهم من المكان.

وقال سيرجي فولينا من لواء مشاة البحرية 36 المنفصل، الذي يحتمي في مصنع آزوفستال المحاصر "العدو يفوقنا عددا بمعدل عشرة الى واحد".\\

وأضاف "نناشد ونلتمس من جميع زعماء العالم مساعدتنا. نطلب منهم استخدام إجراء إخراج القوات ونقلنا الى منطقة تابعة لدولة طرف ثالث".

عربيا، اهتمت الصحف ضمنها "البيان" بإعلان المملكة العربية السعودية تعديل إجازة عيد الفطر لجميع الطلاب والطالبات.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بتعديل بداية الإجازة لجميع الطلاب والطالبات، لتكون ابتداءً من نهاية دوام يوم الخميس 20 / 9 / 1443هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 21 / 4 / 2022م.

ويأتي توجيه العاهل السعودي حرصاً منه على التيسير على أبنائه وبناته الطلاب والطالبات، وبناءً على ما عرضه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء.

فيما سلطت "الاتحاد" الضوء على إعلان الجيش الليبي إطلاق عملية عسكرية برية واسعة جنوب البلاد، لملاحقة الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم «داعش» المتمركزة في المنطقة، والتي لا تزال تهدد استقرار وأمن البلاد.

ويأتي تحرك الجيش بعد ساعات من هجوم إرهابي بسيارة مفخخة، استهدف معسكراً لكتيبة «طارق بن زياد» بمنطقة «أم الأرانب» بمدينة سبها جنوب البلاد، وأسفر عن جرح 3 عناصر من الجيش وخسائر مادية، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنه.

بدوره، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب إن الهجوم الإرهابي وقع أمام معسكر سرية الدوريات الصحراوية التابعة لكتيبة «طارق بن زياد» بأم الأرانب، حيث تم تفجير سيارة مفخخة بتقنية التشغيل عن بعد، نتج عنه تدمير البوابة بالكامل.

على جانب آخر، أبرزت "الخليج" استدعاء ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، أمير حايك سفير دولة إسرائيل لدى الإمارات، وأبلغته احتجاج أبوظبي واستنكارها الشديدين على الأحداث التي تشهدها القدس والمسجد الأقصى، من اعتداءات على المدنيين واقتحامات للأماكن المقدسة، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين.

وأكدت الإمارات ضرورة الوقف الفوري لهذه الممارسات وتوفير الحماية الكاملة للمصلين واحترام السلطات الإسرائيلية حق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية ووقف أية ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى، معربة عن قلقها من تصاعد حدة التوتر الذي يهدد الاستقرار والأمن في المنطقة.

كما شددت الوزيرة الإماراتية على ضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.

وأشارت إلى ضرورة خلق بيئة مناسبة تتيح العودة إلى مفاوضات جدية تفضي إلى تحقيق سلام عادل وشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

كما تصدر الصحف احتفال الإمارات بيوم زايد للعمل الإنساني، حيث تحل اليوم الذكرى ال 18 لرحيل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ففي مثل هذا اليوم 19 رمضان 1425ه، فقدت الإمارات والعالم أحد أكبر القادة على مستوى العالم.

وأسس الراحل زايد لبناء دولة عصرية، في قلب الصحراء، كانت أشبه بمعجزة، ببنية تحتية قوية، ونظم على أحدث الطرز، فوفد إليها الناس من كل العالم، ينشدون الاستقرار والأمان، والعيش الكريم.