جدو: الوقت لازال مبكراً للحكم على تجربة النحاس مع الاتحاد

أكد محمد ناجي جدو نجم المنتخب الوطني الأسبق أن الوقت لازال مبكراً على تقييم تجربة عماد النحاس المدير الفني للاتحاد السكندري خاصة أنه خاض 3 مباريات فقط أمام الأهلي والبنك الأهلي والزمالك.

وأوضح نجم الاتحاد السكندري الأسبق عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور أن النحاس لازال أمامه الوقت لتطوير الفريق خاصة أن البداية كانت صعبة للغاية في ظل مواجهة الأهلي والزمالك في أول 3 لقاءات.

وأشار إلى أن الاتحاد السكندري لم يستغل بعض المحاولات أمام الزمالك خاصة انفراد المهاجم بنجامين بواتينج في بداية اللقاء وهو ما كلف الفريق خلال اللقاء.