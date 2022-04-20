رابطه أبناء قنا تقيم حفل إفطار بحضور النائب أشرف رشاد ورموز المحافظة

أقامت رابطة أبناء قنا والأقصر بالقاهرة برئاسة المستشار شبل همام ، حفل إفطارها السنوي ، بنادي الصيد بالقاهرة ، بحضور عدد من رموز وقيادات المحافظة ، على رأسهم النائب أشرف رشاد الأمين العام لحزب مستقبل وطن النائب الأول لرئيس الحزب وزعيم الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب.

وأكد رشاد أن قنا محافظة متميزة تتميز بالترابط بين أبنائها منذ عقود من الزمن وحفل الإفطار تقليد سنوي قديم حرصت عليه كل الأجيال ، ونتشرف أن نكون خادمين لوطننا في أي مكان.

من جانبه أكد النائب طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ ، نائب رئيس رابطة ابناء قنا , بأن الحفل هو عرف سنوي تحرص عليه الرابطه كل عام لجمع الرموز والقيادات من ابناء المحافظة في حفل إفطار رمضاني ، وهدفه دعم الترابط والتلاحم بين ابناء المحافظة خلال الشهر الفضيل ، في وقت تتجلى فيه أعمال الخير ، وصلة الأرحام وغيرها من المعاني الإنسانية والاجتماعية ، التي جبل عليها أبناء الصعيد وأبناء قنا على وجه الخصوص.

وتابع رسلان بأن الدولة المصرية تحتاج إلي التكاتف والاصطفاف الوطني في هذا الظرف التاريخي، لبناء الجمهورية الجديدة ، بآفاق كبيرة تحقق طفرة تنموية ، في مختلف المجالات، وان أبناء قنا في مقدمة الصفوف.

واضاف عضو مجلس الشيوخ ، بان الحفل تخلله فقرات فنية وإنشاد ديني ، للتذكير بفضائل الشهر الكريم ، والاستمتاع إلى الفرق الدينية لإحياء السنن والتراث الديني والشعبي .

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