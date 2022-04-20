استعدادا لمواجهة الرجاء.. الأهلي يخوض مرانه الثاني بالمغرب في العاشرة مساء اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثاني في المغرب اليوم على ملعب العربي الزاولي الخاص بنادي الاتحاد البيضاوي بمدينة كازابلانكا؛ استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تتحرك بعثة الفريق في التاسعة والنصف بتوقيت المغرب إلى ملعب التدريب الذي يبعد عن فندق الإقامة نحو نصف ساعة.

وتضم قائمة الأهلي في المغرب كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي we السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات، بينما سجل هدف الرجاء محمد زريدة.