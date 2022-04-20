عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بإعداد استراتيجية متكاملة للقضاء على أزمة الغارمين والغارمات

النائب أشرف أمين
النائب أشرف أمين

أشاد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن أكثر من 960 غارما وغارمة ضمن العفو الرئاسى، وتكفّل صندوق تحيا مصر بسداد ديونهم والتي بلغت أكثر من 30 مليون جنيه، مؤكدا أن قرار الرئيس إنساني من الدرجة الأولى للحفاظ على الأسرة المصرية ودعم حقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، طالب أمين في بيان له اليوم، الحكومة بضرورة الإسراع في إعداد رؤية أو استراتيجية متكاملة للقضاء على أزمة الغارمين والغارمات في مصر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، على أن يتم إعداد جدول زمني للانتهاء من هذه الإستراتيجية لتصبح مصر خالية من الغارمين والغارمات.

وأضاف النائب، أن البرلمان من جانبه سيعمل على حل الأزمة تشريعيا من خلال مشروع قانون لمواجهة أزمة الغارمين والغارمات، مشددا على ضرورة ضم هذه الفئة (الغارمين والغارمات) إلى مظلة الحماية الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية.

كما أكد أشرف أمين، على أهمية توافر إجراءات تكون بمثابة تدخلات استباقية تمنع وقوع الغارمات تحت طائلة التجار المستغلين وألا يقعوا فريسة لأشخاص تستغل الفقر والعوز والذي يقوم منهم بمضاعفة قيمة السلعة مرتين في قيمة الأقساط.

غارمات مجلس النواب الرئيس السيسي الحكومة صندوق تحيا مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

إعادة مباراة مصر والسنغال .. الفيفا يصدر قراره الحاسم غدا

الرجالة طالعة ونازلة.. حكاية ضرب سيدة لفتيات في المترو بسبب ملابسهن

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

اليوم آخر فرصة.. البترول: مضاعفة فواتير الغاز حال عدم تسجيل قراءة العداد

إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 بصفوفها الثلاثة اليوم

مفيش جريمة.. تفاصيل قصة فتاة البلكونة من الألف إلى الياء.. فيديوجراف

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-4-2022

ترشيحاتنا

أسعار الذهب ترتفع 20 جنيها خلال تعاملات اليوم

الاتحاد الأوروبي يستعد لوقف استيراد الوقود النووي من موسكو.. وتعليق التأشيرات للروس

شكري يلتقي رئيس قطاع الاستدامة بـ «جنرال إلكتريك» والمبعوثة الألمانية للمناخ الدولي|صور

ننشر لوجو احتفال القوات المسلحة بالذكرى الـ 40 لتحرير سيناء

قائد ماريوبول مستغيثا بعد اقتراب القوات الروسية: نعيش لحظاتنا الأخيرة

التعليم: إلغاء الصف السادس الابتدائي شائعة لا أساس لها من الصحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

ضربة بمفتاح في الرقبة.. كيف تحولت خناقة بنات إلى تشويه طفلة؟

جماهير الريدز تدعم الدون رونالدو.. وصلاح ينهي صيامه التهديفي ويتمسك بالصدارة بثنائية

فيديو

"سينا أقوى بينا" .. القوات المسلحة تحتفل بذكرى تحرير سيناء| شاهد

مش شاطرة في التفاوض.. أبرز تصريحات حنان مطاوع بأحد البرامج.. فيديو جراف

مفيش جريمة.. تفاصيل قصة فتاة البلكونة من الألف إلى الياء.. فيديوجراف

متطرف وشاذ ومغتصب .. من هو راسموس بالودان الذي حرق المصحف بالسويد؟

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

اﻟﻤﺰﻳﺪ