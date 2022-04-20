شاهد.. صبي يرحب باللاجئين الأوكرانيين بموسيقى البوق

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، صبي يرحب باللاجئين الأوكرانيين بموسيقى البوق.

ووفقا للتقرير، باتت محطة "زاهوني" للقطارات شمال شرق المجر نقطة التقاء للفارين من المعارك الدامية في أوكرانيا، لكن الموسيقى تملاً الفضاء.

معظم الموجودين هم من الأوكرانيين الفارين من الحرب في وطنهم.

ويبذل رافائيل تيبور هاينريش قصارى جهده للحفاظ على الروح المعنوية من خلال العزف على البوق.

غالباً ما تنقل هذا الشاب البالغ من العمر 16 عاماً من مدينة باد فوسلاو في النمسا مع عائلته إلى منازل ودول مختلفة، لذلك يشعر بالتعاطف مع الوافدين الجدد.