تصنيع مستحضرات مضادات حيوية مجهولة.. الحبس 7 سنوات لعصابات غش الدواء بالقليوبية

وجهت هيئة الدواء المصرية بالتعاون مع مباحث التموين والجهات المعنية ضربة قوية لعصابات غش الدواء، حيث نجح مفتشو الهيئة بالقليوبية والإدارة المركزية للعمليات، من ضبط بؤرة غش تصنيع مستحضرات مضادات حيوية (يونيكتام حقن)، وتم ضبط القائمين عليها.

وكانت هيئة الدواء المصرية قد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضبط المتهمين، من خلال تكثيف الجهود في كافة المحافظات، لضبط المستحضر المغشوش، ومعرفة القائمين على ذلك الأمر، حتى تم رصد مكان القائم بعملية الغش، بالتعاون مع مباحث التموين من خلال تتبع كل خيوط التوريد ومن خلال تحريات الأجهزة المعنية.

البداية كانت معلومات عن قيام بعض الأفراد بتعبئة الحقن بمادة مجهولة بطريقة بدائية في أحد الأماكن السكنية والتي تعمل متخفية في أوقات متأخرة من الليل، وتم مداهمة المكان فجر اليوم بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين، وبحضور رجال النيابة العامة.

عقوبة غش الدواء

ويرصد "صدى البلد" العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس وغش الأدوية كالآتي:

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.