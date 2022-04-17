هيئة الدواء أمام صحة النواب: تحريك أسعار 1200 صنف غير صحيح

نفت هيئة الدواء المصرية، ما أثير خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم ، ما أثير بشأن تحريك أسعار 1200 صنف دواء متداول بالأسواق المصرية فى الأيام الماضية .

وقال المستشار محمد الدمرداش الممثل القانوني لهيئة الدواء المصرية ، إن هذا الرقم غير دقيق ، وما تم تحريكه هو عدد قليل من أصناف الأدوية، وذلك وفقا للتسعيرة المحددة من قبل الهيئة .

وأوضح الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه حدث بالفعل تحريك فى بعض أسعار الأدوية، وهو أمر طبيعي نظرا لتحريك أسعار معظم السلع نتيجة ارتفاع الدولار .

وكان عدد من النواب قد اثاروا أزمة ارتفاع أسعار العديد من الأدوية وتأثيره على المرضي .