عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سينتيا خليفة ضحية رامز موفي ستار اليوم

رامز موفي ستار
رامز موفي ستار

تحل الفنانة سينتيا خليفة، ضيفة اليوم في برنامج "رامز موفي ستار"، تقديم الفنان رامز جلال، المُذاع علي قناة "إم بي سي مصر" .

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء، هم ياسمين صبري، عمرو يوسف، غادة عادل، محمد أنور، صابرين، نجلاء بدر، هدي المفتي، تارا عماد، سنتيا خليفة، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالإضافة إلى الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.

يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.
 

رامز رامز جلال رامز موفي ستار مقلب اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

إعادة مباراة مصر والسنغال .. الفيفا يصدر قراره الحاسم غدا

الرجالة طالعة ونازلة.. حكاية ضرب سيدة لفتيات في المترو بسبب ملابسهن

الصحة تصدر منشورا بأعراضه.. إلتهاب كبدي مجهول ينتشر في أوروبا ويصيب الأطفال

حال رفض فيفا..اتحاد الكرة: سنتخذ خطوة تصعيدية جديدة لإعادة مباراة مصر والسنغال

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

اليوم آخر فرصة.. البترول: مضاعفة فواتير الغاز حال عدم تسجيل قراءة العداد

إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 بصفوفها الثلاثة اليوم

ترشيحاتنا

فاندام عن سينتيا خليفة: جميلة.. ورامز جلال: روح اطلب سلمى حايك

صندوق النقد: لدينا تجربة ناجحة مع مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

5 سنوات حبسا وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية

في أقرب عفو.. محامي حنين حسام : قد تخرج من السجن قريبًا

سعر ومواصفات Galaxy M53.. وحش سامسونج الجديد

حكم تغيُّب الموظف عن العمل بحجة الاعتكاف في المسجد.. المفتي يوضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

ضربة بمفتاح في الرقبة.. كيف تحولت خناقة بنات إلى تشويه طفلة؟

جماهير الريدز تدعم الدون رونالدو.. وصلاح ينهي صيامه التهديفي ويتمسك بالصدارة بثنائية

فيديو

معملتش الفطار.. فتاة البلكونة دافعت عن والدها .. تفاصيل جديدة بالفيديو

صيف ولا شتاء.. الأرصاد: حالة الطقس تبدأ الاستقرار من الأحد المقبل

ماذا قالت ميمي جمال عن زوجها و مني زكي و ويجز. فيديو

"سينا أقوى بينا" .. القوات المسلحة تحتفل بذكرى تحرير سيناء| شاهد

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

اﻟﻤﺰﻳﺪ