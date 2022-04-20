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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني.. صور

كلية التكنولوجيا
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني

نظم إتحاد طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان حفل إفطار جماعي داخل الكلية في أجواء أسرية رمضانية بمقر الكلية بحضور عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والاداريين بإضافة إلى مشاركة الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية والدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب والدكتور وائل إبراهيم وكيل الكلية للدراسات العليا والدكتور السيد الموشي منسق الأنشطة الطلابية.

 

وأعرب الدكتور أبراهيم لطفي على سعادته بإقامة حفل الإفطار وقام بتقديم التهانى لجميع الحاضرين بشهر رمضان المبارك وأشاد بدور طلاب الاتحاد ومجهودهم في تنظيم الحفل.

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وأضاف الدكتور لطفي  أن إقامة حفل الإفطار يأتى انطلاقاً من حرصه على التواجد بين الطلاب وتعزيز سبل التواصل معهم، وخلق جو أسرى بين إدارة الجامعة وأبنائها الطلاب.

 

وخلال الحفل تناوب الطلاب على التقط الصور التذكارية مع قيادات الكلية وبعضهم، مبدين سعادتهم بهذا الحفل واحساسهم بالجو العائلي والأسري الجميل الذي ساد.

 

وتخلل حفل الإفطار الرمضاني بعض العروض الرمضانية إلتى قام اتحاد طلاب الكلية بتنظيمها وتقديمها تحت أشرف الطالب مهاب احمد رئيس الاتحاد، نورهان ابراهيم امين اللجنه الفنيه العليا باتحاد الجامعه، احمد عمرو محمد امين لجنه الأسر بالكليه ،محمد فتحي عبدالكريم امين اللجنه الفنيه وأعضاء الإتحاد باللجان.

 

جدير بالذكر انه قد  شهدت جامعة حلوان حفل تنصيب رئيس اتحاد الطلاب، ونائبه، وأمناء اللجان، ومساعديهم، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتورة منى فؤاد عطية القائم  بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعمداء ووكلاء الكليات، وأمناء الجامعة، وممثلي الإدارة العامة لرعاية الشباب، ورؤساء الاتحاد السابقين، ونظمت الاحتفالية بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان الذي يرأسه الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي للمجمع.

 

ومن جانبه افتتح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان الحفل وقدم التهنئة للطلاب بهذه المناسبة السعيدة، مؤكدا أن اتحاد الطلاب نبض وصوت الطلاب وهو حلقة الوصل بينهم وبين قيادات الجامعة، وان تجربة انتخابات الاتحادات الطلابية تتيح للطلاب خبرات متعددة وتساهم فى تنمية مهاراتهم وإكسابهم الكثير من الخبرات التي تنمي شخصياتهم وتهيئ الاتحادات الطلابية العديد من فرص ممارسة الأنشطة من خلال لجان مختلفة والتي تساعد على تنمية شخصية الطلاب وغرس القيم الحميدة داخل نفوسهم.

كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (15)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (15)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (16)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (16)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (17)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (17)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (18)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (18)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (19)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (19)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (20)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (20)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (21)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (21)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (22)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (22)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (23)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (23)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (24)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (24)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (25)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (25)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (26)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (26)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (27)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (27)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (1)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (1)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (2)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (2)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (3)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (3)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (4)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (4)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (5)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (5)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (6)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (6)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (7)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (7)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (8)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (8)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (9)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (9)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (10)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (10)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (11)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (11)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (12)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (12)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (13)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (13)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (14)
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تنظم حفل إفطار رمضاني (14)
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