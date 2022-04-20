هياتم اشتكت.. انتصار: حد عمل حساب فيسبوك مزيف باسمي وكنت عارفة وساكتة|فيديو

كشفت الفنانة انتصار، إنها كانت تعلم أن هناك أحدًا قام بعمل حساب باسمها علي السوشيال ميديا لمدة 3 سنوات.

وقالت انتصار “انا أخطأت اني أهملت هذه المشكلة لأني كنت أظن أنها مشكلة صغيرة ولكنها مشكلة كبيرة”.

وأضافت انتصار خلال لقائها في برنامج " العرافة " المذاع علي قناة " المحور " ، إن الأستاذة هياتم اشتكت أن هناك أحدا يقوم بمعاكستها من خلال فيسبوك الخاص بي المزيف وعندما أبلغتني قلت لها لا مش أنا.

وأوضحت الفنانة انتصار ، إن الشخص الذى انتحل شخصيتي كان يكشف من قبل الأشخاص الذين يعرفون صوتي وأسلوبي في التعامل.