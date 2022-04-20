الخارجية العراقية: لا ننسق مع تركيا بشأن العمليات العسكرية..وعلى أنقرة سحب قواتها

كررت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، مطالبتها بمغادرة القوات التركية أراضيها.

وحسب "الحدث"، قالت الخارجية العراقية إنه "لا صحة لادعاء أنقرة بالتنسيق مع بغداد في عملياتها العسكرية".

وأكدت الخارجية العراقية أن العمليات العسكرية في الأراضي العراقية انتهاك صارخ لسيادة العراق.

وأضافت:"تركيا تتذرع بالدفاع عن النفس في عملياتها العسكرية بالعراق".

وتابعت الخارجية العراقية:"لم نتلق أي رد على مذكرة الاحتجاج التي سلمت للسفير التركي".

وطالبت الخارجية العراقية تركيا بالانسحاب الكامل للقوات التركية من أراضيها.

وواصلت:"من حقنا الاستعانة بجميع مصادر القوة للرد على تدخلات تركيا في شمال البلاد".