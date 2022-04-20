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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية العراقية: لا ننسق مع تركيا بشأن العمليات العسكرية..وعلى أنقرة سحب قواتها

قوات تركية
قوات تركية

كررت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، مطالبتها بمغادرة القوات التركية أراضيها.

وحسب "الحدث"، قالت الخارجية العراقية إنه "لا صحة لادعاء أنقرة بالتنسيق مع بغداد في عملياتها العسكرية".

وأكدت الخارجية العراقية أن العمليات العسكرية في الأراضي العراقية انتهاك صارخ لسيادة العراق.

وأضافت:"تركيا تتذرع بالدفاع عن النفس في عملياتها العسكرية بالعراق".

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وتابعت الخارجية العراقية:"لم نتلق أي رد على مذكرة الاحتجاج التي سلمت للسفير التركي".

وطالبت الخارجية العراقية تركيا بالانسحاب الكامل للقوات التركية من أراضيها.

وواصلت:"من حقنا الاستعانة بجميع مصادر القوة للرد على تدخلات تركيا في شمال البلاد".

الخارجية العراقية القوات التركية تركيا العراق أنقرة

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