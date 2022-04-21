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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لأول مرة.. مسابقة المعلم الجامعي المتميز للتعليم الإلكتروني 2021-2022 ببنات عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت  الدكتورة اميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس خلال تصريحاتها لصدي البلد عن تنظم وحدة التعلم الإلكتروني بكلية البنات الدكتورة وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب لأول مرة (مسابقة المعلم الجامعي المتميز في التعليم الإلكتروني 2021-2022)
وعلى راغبي الاشتراك بهذه المسابقة استيفاء متطلبات ملف الترشُح
https://womenasuedu.sharepoint.com/:f:/s/samah.saber/EoymDaGxUjBBgjuyIQUBd5EBHAo4GdMeh8U2YWGeaUa6Rg?e=5Oh4bw

وأكدت الدكتورة اميرة يوسف علي  إرسال  الملف للوحدة في موعد أقصاه نهاية شهر أبريل على الإيميل الرسمي:
[email protected]

وأوضحت حتى يتسنى للجنة التحكيم فحص وتقييم ملفات المشتركين ويأتي ذلك لتشجيع أعضاء هيئة التدريس المميزين هذا العام في استخدام المنصة التعليمية وأدوات التعليم الإلكتروني .

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والجدير بالذكر نظمت كلية البنات جامعة عين شمس قافلة خيرية لمؤسسة “معاناً لإنقاذ إنسان” بالدقي لمن هم بلا مأوى من كبار السن.
ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس جامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أميرة أحمد يوسف، عميد كلية البنات، والدكتورة هبة عادل بركات، وكلية كلية البنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وتوجهت الدكتورة أميرة يوسف والدكتورة هبة عادل ولفيف من أساتذة الكلية إلى زيارة مقر مؤسسة "معاناً لإنقاذ إنسان"، والتى تقوم باستقبال وتأهيل ورعاية من هم بلا مأوى من سن ١٨ سنة وحتى كبار السن، وقد تم تأهيل العديد من المقيمين في المؤسسة.
وتبادل أعضاء القافلة مع المقيمين بالمؤسسة أطراف الحديث، كما تم إهداء مجموعة من المواد الغذائية المختلفة.

الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس جامعة عين شمس وحدة التعلم الإلكتروني Jobs Education

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