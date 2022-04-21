لأول مرة.. مسابقة المعلم الجامعي المتميز للتعليم الإلكتروني 2021-2022 ببنات عين شمس

أعلنت الدكتورة اميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس خلال تصريحاتها لصدي البلد عن تنظم وحدة التعلم الإلكتروني بكلية البنات الدكتورة وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب لأول مرة (مسابقة المعلم الجامعي المتميز في التعليم الإلكتروني 2021-2022)
وعلى راغبي الاشتراك بهذه المسابقة استيفاء متطلبات ملف الترشُح
https://womenasuedu.sharepoint.com/:f:/s/samah.saber/EoymDaGxUjBBgjuyIQUBd5EBHAo4GdMeh8U2YWGeaUa6Rg?e=5Oh4bw
وأكدت الدكتورة اميرة يوسف علي إرسال الملف للوحدة في موعد أقصاه نهاية شهر أبريل على الإيميل الرسمي:
[email protected]
وأوضحت حتى يتسنى للجنة التحكيم فحص وتقييم ملفات المشتركين ويأتي ذلك لتشجيع أعضاء هيئة التدريس المميزين هذا العام في استخدام المنصة التعليمية وأدوات التعليم الإلكتروني .
والجدير بالذكر نظمت كلية البنات جامعة عين شمس قافلة خيرية لمؤسسة “معاناً لإنقاذ إنسان” بالدقي لمن هم بلا مأوى من كبار السن.
ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس جامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أميرة أحمد يوسف، عميد كلية البنات، والدكتورة هبة عادل بركات، وكلية كلية البنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وتوجهت الدكتورة أميرة يوسف والدكتورة هبة عادل ولفيف من أساتذة الكلية إلى زيارة مقر مؤسسة "معاناً لإنقاذ إنسان"، والتى تقوم باستقبال وتأهيل ورعاية من هم بلا مأوى من سن ١٨ سنة وحتى كبار السن، وقد تم تأهيل العديد من المقيمين في المؤسسة.
وتبادل أعضاء القافلة مع المقيمين بالمؤسسة أطراف الحديث، كما تم إهداء مجموعة من المواد الغذائية المختلفة.