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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. انتهاء معرض تسويق منتجات الطالبات مجانا ببنات عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينتهي اليوم “معرض شركة إبداع للخدمات التجارية والتسويقية لتوزيع منتجات شركة هيات إيجيبت” الذي نظمة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس، حيث شهد المعرض إقبالا كبيرا من طلاب الجامعة والعديد من الإداريين وبعض من أعضاء هيئة التدريس والزائرين.


ونظم المعرض قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس، بدًا من يوم الأثنين الموافق 18أبريل ٢٠٢٢ وحتي اليوم ٢٠أبريل، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات و الدكتورة هبة عادل وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


وأكدت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يقدم العديد من الورش والندوات التي تعمل علي دمج الطالبات في المجتمع الجامعي.
 

أوضحت عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، أن المعرض استمر على مدار يومين على التوالي ونجح في اجتذاب عدد كبير من الزائرين والعديد من الطلاب.
 

وأضافت عميدة كلية البنات أنه بالتعاون مع فريق وحدة الصيانة ورشة بعنوان" تجديد القطع الخشبية القديمة لاستخدامها في إعادة التدوير".
 

والجدير بالذكر نظمت كلية البنات جامعة عين شمس قافلة خيرية لمؤسسة “معاناً لإنقاذ إنسان” بالدقي لمن هم بلا مأوى من كبار السن.
 

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس جامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أميرة أحمد يوسف، عميد كلية البنات، والدكتورة هبة عادل بركات، وكلية كلية البنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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وتوجهت الدكتورة أميرة يوسف والدكتورة هبة عادل ولفيف من أساتذة الكلية إلى زيارة مقر مؤسسة "معاناً لإنقاذ إنسان"، والتى تقوم باستقبال وتأهيل ورعاية من هم بلا مأوى من سن ١٨ سنة وحتى كبار السن، وقد تم تأهيل العديد من المقيمين في المؤسسة.
وتبادل أعضاء القافلة مع المقيمين بالمؤسسة أطراف الحديث، كما تم إهداء مجموعة من المواد الغذائية المختلفة.

 

 

 

جامعة عين شمس ورشة عمل وزارة الصناعه الصناعة التعاون الجامعات Jobs Education

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