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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجبالي: نسعى لإعداد متخصصين على مستوى أكاديمي رفيع بـ"طفولة" عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

قالت الدكتورة هويدا الجبالى عميد  كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس  إن كلية الدراسات العليا للطفولة فريدة على مستوى الوطن العربي، لافتة إلى أن الكلية أنشئت في عام 1981 بقرار جمهوري، يخص الدراسات العليا في مجال الطفولة، مشيرة إلى ان خريج كليات الطب هو من يقوم بالدراسة في هذه الكلية.

وكشفت الجبالي عن اقسام الكلية عبارة عن ثلاثة أقسام علمية الأول القسم الطبى وهو مخصص لخريجى كلية الطب وقسم الدراسات النفسية الخاص بالأطفال وهو مخصص لخريجى كلية الآداب أو كلية البنات قسم علم نفس ثم الإعلام وهو لخريجى كلية الإعلام بجامعة القاهرة أو كلية آداب عين شمس قسم إعلام أو كلية بنات وهكذا.. هذه هى نوعية الطلاب الملتحقين فى الكلية.

وأوضحت عميد الدراسات العليا للطفولة، أن هناك قسمًا للصحة النفسية، من الممكن أن يدرس فيه خريجو كليات الآداب والتربية وكليات البنات ورياض الاطفال، لكي يكونوا أخصائيين نفسيين، وليسوا أطباء.

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ولفتت إلى أن كلمة ذوي الإعاقة قد تجرح بعض الأطفال أو أهاليهم، ولذلك تم إطلاق مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة، لأطفال تحدي الإعاقة، أو أطفال ذوي القدرات .

وأكدت ان الكلية تسعى إلى تحقيق اهدافها وهي إعداد متخصصين على مستوى أكاديمي رفيع من الحاصلين على درجة الدكتوراه في دراسات الطفولة الطبية أو النفسية أو الإعلام وثقافة الأطفال، وتوثيق البحوث والدراسات والمراجع وكافة المعلومات الخاصة بالطفولة وتنظيم تبادلها والاستفادة بما ورد فيها وإعداد الدراسات والأبحاث التي تهم الطفل المصري والتي يحتاج إليها المجتمع وتقابل متطلباته وتتماشى مع حاجات الأطفال.

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