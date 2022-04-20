شريف رمزي: لم أمنع زوجتي من التمثيل

قال الفنان شريف رمزى، إنه لم يمنع زوجته من العمل الفنى، ولكنها هى من فضلت التوقف عن العمل حتى تهتم أكثر بأطفالنا الصغار، معلقاً "مكنتش اتخيل أن فى واحدة فى الزمن دا ممكن تسيب حلم وشغل وتقرر أنها تهتم بالاولاد ودى حاجه احترمتها فى زوجتى جدا".

وأضاف "رمزى"، خلال حواره ببرنامج “٧ سماء”، المذاع على فضائية “النهار”، "الناس شايفة أن أنا اللى منعت زوجتى من التمثيل لأن هو دا العرف أن راجلها اللى يمنعها، ولكن دا محصلش بدليل أنها متواجدة على السوشيال ميديا".

وأشار :" أى حد سهل يخلف ..بس مش أي حد سهل يربى"، موضحاً أن زوجته لا تنفصل عن أولادها وتحب أن تتواجد معهم طوال الوقت.

وتابع أنه من الممكن أن تعود زوجته مرة أخرى إلى التمثيل إذا عرض عليها دور جيد وفى ظروف مناسبة لها بعد أن يكبروا الأولاد.