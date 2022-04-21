أهالي قرية العزازي بفاقوس يطالبون بتطوير مدرسة الفتح الإعدادية المتهالكة

تعاني مدرسة الفتح الإعدادية بقرية العزازى التابعة إلى مركز ومدينة فاقوس فى محافظة الشرقية ، مشاكل متعددة ومن أهمها عدم صيانة المدارس الأمر الذى تسبب فى استياء أولياء أمور وتلاميذ تلك المدارس، ومما يهدد سلامة الطلاب.

ويقول المواطن محمود همام فى رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى " بين الناس" الذى يقدمها موقع "صدى البلد" : تعانى مدرسة الفتح الإعدادية بقرية العزازى التابعة الى مركز ومدينة فاقوس فى محافظة الشرقية من تصدع وشروخ في جدران وأساسيات المبني ، حيث أن المبني قديم وقائم علي قواعد هشة ومعرض للانهيار في أي وقت .



وأضاف: “زجاج الفصول بها مكسور وسوء حال الحمامات بالإضافة إلى وجود شروخ بالسقف وسقوط الدهانات فوق رؤوس الطلاب واحتياج المدرسة لزيادة أعداد الحمامات لتكفى الطلاب وتم إدراج ذلك منذ سنوات بالخطة ولم يفعل”.



وأشار إلى وجود مباني آيلة للسقوط والأثاثات غير الصالحة للاستخدام, أما القمامة فتحاصر أسوارها المدارس لتظهرها بمظهر غير حضارى وتنقل الأمراض للطلاب ، وناشد الأهالى هيئة الأبنية التعليمية التدخل عاجلاً لصيانة المدرسة حفاظاً على حياة التلاميذ من الخطر .

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