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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. مبادرة المليار وجبة تجمع 531 مليوناً

الامارات
الامارات

حققت مبادرة المليار وجبة، الأكبر في المنطقة، لتوفير الدعم الغذائي إلى المحتاجين والفقراء، مساهمات تعادل 420 مليون وجبة حتى الآن استكمالاً لمسيرتها منذ شهر رمضان العام الماضي، في حصيلة استثنائية تترجم قيم العطاء الراسخة في الإمارات، واستجابة مجتمعية شاملة لدعوة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لإغاثة الجوعى وإطعام الطعام.

هذا ما أكده محمد بن عبدالله القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، مع وصول قيمة التبرعات والمساهمات في مبادرة «المليار وجبة» التي بدأت مطلع شهر رمضان المبارك إلى 200 مليون درهم خلال 3 أسابيع تضاف إليها 220 مليون وجبة تم توزيعها العام الماضي، ليكون الإجمالي 420 مليوناً ولتبدأ عمليات التوزيع في دول عدة، منها نيجيريا والسودان وألبانيا والأردن وقرغيزستان ولبنان والهند وكوسوفو.

وسجلت مبادرة «المليار وجبة» حتى الآن 232 ألف متبرع من الأفراد، بعد أن فتحت باب المساهمة والتبرع للجميع مطلع شهر رمضان المبارك، مسجلةً تفاعلاً مجتمعياً فورياً مع قضية تحدي الجوع الذي يمثل أزمة إنسانية عالمية.

وقال القرقاوي: «إن حجم الإقبال على التبرع لمبادرة «المليار وجبة» التي تغيث المحتاجين في 50 دولة يؤكد الدعم الشامل لفكرتها الجوهرية الهادفة إلى توفير الغذاء كحاجة إنسانية أساسية. وتدفق المساهمات من الجميع على المبادرة هو استجابة نوعية لدعوة الشيخ محمد بن راشد لتكريس التزام الإمارات تجاه الإنسانية».

وأكد أن مبادرة المليار وجبة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم شكلت بالتزامن مع شهر الخير وموسم العطاء حراكاً مجتمعياً شاملاً، ساهم فيه أصحاب الأيادي البيضاء والخيرون.

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