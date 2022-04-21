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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة :

مليون جنيه تعويض لورثة مصرى توفي في حادث سير بقطر

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع الصادر به حكم قضائي لصالح ورثة المواطن المصري "أ.ص.ع" الذي توفي في حادث سير في قطر .

وقال الوزير : إن التعويض بلغ 200 ألف ريال قطري ، أن ما يوازي مليون و16 ألف جنيه مصري، وقد تم تحويل مبلغ التعويض إلي الحسابات البنكية للورثة في ضوء أشهاد الوراثة .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة ، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالدوحة بمتابعة مستحقات ورثة المواطن المصري "أ.ص.ع" الذي توفي في حادث سير في قطر، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.

وتلقى الوزير تقريرًا من الملحق العمالي خالد فتحي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالدوحة، أشار فيه إلى أن المكتب نجح من خلال المتابعة مع وكيل ورثة المواطن "أ.ص.ع"، في تحصيل مبلغ التعويض الصادر به حكم قضائي لصالحهم ، وتم تحويل المبالغ الى الحسابات البنكية للورثة فى ضوء اشهاد الوراثة وهم الأب والأم والزوجة وأربعة أبناء ( قصر ).

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IMG_9652
محمد سعفان وزير القوى العاملة مليون جنيه تعويض لورثة مصرى حادث سير قطر

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