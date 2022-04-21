إجراءات لتحفيز المزارعين لتوريد أكبر قدر من القمح للصوامع.. تعرف عليها

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه على صعيد إجراءات زيادة حجم التوريد من القمح المحلى، فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتحفيز المزارعين لتوريد أكبر قدر ممكن من إنتاج القمح لهذا الموسم.

وأضاف “القصير”، خلال كلمته اليوم، أن أهم تلك الإجراءات زيادة نقاط استلام القمح، خاصة فى مناطق التركيز لزراعة القمح، إلى جانب السداد النقدى الفورى للمزراعين بحد أقصى 48 ساعة.

وأشار إلى أنه أيضا تم تفعيل دور مديريات الزراعة والجمعيات التعاونية و بالتنسيق مع المحافظين ومسئولي وزارة التموين والجهات المسوقة تم إصدار قرار بمنع تداول القمح بين التجار ونقله خلال فترة الموسم الأ بتصريح.