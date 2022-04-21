أجمل لحظات حياتي.. تركي آل الشيخ عن تتويج الفائزين بمسابقة عطر الكلام

رفع المستشار بالديوان الملكي السعودي ورئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على رعايتهما اللامحدودة لكل ما هو مفيد للبلاد ومنها قطاع الترفيه.

جاء ذلك خلال تتويج آل الشيخ للفائزين بمسابقة "عطر الكلام" والتي تعد أكبر مسابقة للقرآن والأذان في العالم، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هذه المسابقة لقيت اهتماماً وحرصاً من ولي العهد، مقدماً شكره لأعضاء لجنة تحكيم المسابقة وأمين عام المسابقة الدكتور فهد العندس والشيخ عادل الكلباني المشرف على المسابقة.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، أكد آل الشيخ أنه تشرف برعايته هذه المسابقة واصفاً مشاركته بأنها من أجمل اللحظات في حياته، مختتماً "إن شاء الله في منهم السنة الجاية ومشاركين بـ 100 ألف وأكثر".

وكانت الهيئة العامة للترفيه قد أطلقت “عطر الكلام” وهو أول برنامج مسابقات في العالم يجمع تلاوة القرآن والأذان التي بدأت مراحلها الأولى في عام 2019م، لإبراز الأصوات الجميلة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم ورفع الأذان، وتقدر القيمة الإجمالية للجوائز بنحو 12 مليون ريال سعودي (3.2 ملايين دولار)، لتكون أكبر جائزة في تلاوة القرآن الكريم والأذان على مستوى العالم، ومن أكبر الجوائز عالميّاً التي تستهدف أصحاب المواهب في مجالاتهم.

وتشمل جوائز أجمل تلاوة للقرآن: المركز الأول 5 ملايين ريال، والثاني مليونا ريال، والثالث مليون ريال، الرابع نصف مليون ريال، فيما تشمل جوائز مسابقة أجمل أذان: المركز الأول مليونا ريال، والثاني مليون ريال، الثالث نصف مليون ريال، والرابع 250 ألف ريال.

وتتميز المسابقة التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه عام 2019 بمعاييرها الدقيقة ولجنة تحكيمها التي تعزز التنافسية، عبر مراحل وتصفيات يتم من خلالها وصول الموهوبين المؤهلين للمراحل النهائية، وتتشكل اللجنة من نخبة متخصصة في تحكيم المسابقات القرآنية، تضم مؤذنين من الحرمين الشريفين، وكبار قراء العالم، وأشهر محكّمي المسابقات الدولية.

ويستهدف برنامج (عطر الكلام) وهي مسابقة عالمية تنظمها الهيئة العامة للترفيه للقرآن الكريم والأذان، ذوي المواهب في مجال تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان، وتعد أكبر مسابقة في مجالها عالمياً، إذ تقدم للمشاركة فيها أكثر من 40 ألف مشترك، من 80 دولة حول العالم، وقد تأهل منهم 36 متسابقاً من دول عدة، وتعد أول مسابقة في العالم تجمع مساري تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان في برنامج واحد.