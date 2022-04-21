صحف السعودية.. منصة إحسان" تبدأ استقبال زكاة الفطر ..شؤون الحرمين توزع تصاريح دخول مواقع الاعتكاف بالمسجد الحرام

صحف السعودية

الموافقة على تجزئة المخالفات المرورية وتخفيضها 25%

منصة إحسان" تبدأ استقبال زكاة الفطر وإيصالها لمستحقيها في موعدها

شؤون الحرمين توزع تصاريح دخول مواقع الاعتكاف بالمسجد الحرام

تناولت صحف السعودية اليوم الخميس مجموعة من الأخبار والتقارير الهامة على المستوي المحلي والدولي ففى صحيفة عكاظ علمت «عكاظ» عن صدور مرسوم يقضي بالموافقة على تعديلات في نظام المرور تشمل إجازة تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة.

وعلمت المصادر أن التعديلات تضمنت إجازة تخفيض قيمة الغرامة المرورية بالنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة الحد الأعلى وفقاً لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية.



وبحسب التعديلات على نظام المرور تقرر ما يلي:

1- تعديل الفقرة (2)، لتصبح بالنص الآتي:

"2- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والسبعين) مـن هـذا النظام، ومـا تضمنته الفقرة (3) من هذه المادة، إذا مضـت المـدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة (1) مـن هـذه المادة دون اعتراض، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صـدر حـكـم بتعديل مقـدار الغرامـة المترتبـة علـى المخالفـة المسجلة عليـه، فيجـب علـى المخالف تسديد الغرامة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً، ويجوز للمخـالف التقـدم خـلال هذه المدة بطلـب منـحـه مهـلـة مـدتها لا تتجـاوز (90) يوماً لتسديد الغرامة.

وفى صحيفة سبق أعلنت المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) بدء استقبال زكاة الفطر؛ إذ تقوم المنصة بإخراج الزكاة في أوقاتها الشرعية، وإيصالها إلى مستحقيها في موعدها، وفقًا للأوجه الصحيحة المعتمدة من قِبل اللجنة الشرعية لمنصة إحسان برئاسة المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق.

وتأتي الخدمة بنسختها الثانية بعد أن حققت أثرًا واسعًا في شهر رمضان الماضي؛ لإتاحتها استخراج زكاة الفطر عبر عملية تستغرق بضع ثوان، وذلك بالتعاون والربط التقني مع الجهات ذات العلاقة في مناطق السعودية.

ويمكن تقديم الزكاة عبر الدخول لخدمة "زكاة الفطر" على الموقع الرسمي والتطبيق، واختيار المنطقة الإدارية لإيصال زكاة الفطر داخلها، وتحديد عدد الأفراد المراد إخراج الزكاة عنهم.

يُذكر أن منصة إحسان أطلقت مطلع شهر رمضان الحملة الوطنية الثانية للعمل الخيري.

وفى صحيفة عاجل قامت وكالة الرئاسة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في وحدة خدمات المعتكفين التابعة للإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بتوزيع التصاريح الخاصة بالدخول لموقع الاعتكاف بالمسجد الحرام.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ ماجد بن محمد المسعودي، أنه حرصًا على تيسير الحصول على تصاريح الاعتكاف؛ خُصصت كبينة لمتابعة شؤون المعتكفين، والواقعة أمام باب الملك عبدالله (119) في الساحات الغربية من المسجد الحرام، مبينًا أنه تم تخصيص خزانة لكل معتكف.

وفي شأن ذي صلة، تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال (500) معتكفة داخل المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك.