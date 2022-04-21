عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة رومانسية.. شام الذهبي و زوجها يخطفان الأنظار عبر انستجرام

شام و زوجها
شام و زوجها

نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت شام الذهبي، بصورة رومانسية مع زوجها مما أثارت إعجاب متابعيها.

 

يذكر أن احتفلت شام الذهبي الجمعة 25 مارس، بزفافها على أحمد هلال، في حفل شهد حضورا ضخما بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وخضعت شام لجلسة تصوير بصحبة عريسها أحمد هلال، وهي بفستان الزفاف، وتم تداول صورًا من استعدادات شام لحفل الزفاف.

 

تعرفت شام الذهبي على أحمد هلال منذ أربعة أشهر، ولكن كانت تجمعهما صداقة مشتركة عادية قبل ذلك، فاجأ أحمد هلال شام الذهبي بطلب خطبتها عندما كانت ذاهبة مع أصدقائها في رحلة نيلية، حيث أنه أحضر فلوكة في النيل مليئة بالورود وبوسترات فيها صور لهما.

شام الذهبي التواصل الاجتماعي انستجرام أصالة الفن جلسة تصوير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

قفزة تاريخية في أسعار الذهب اليوم الخميس 21-4-2022

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

اليوم آخر فرصة.. البترول: مضاعفة فواتير الغاز حال عدم تسجيل قراءة العداد

دعاء ليلة القدر.. 7 كلمات رددها في هذا الوقت مستجابة

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

موضوعات متعلقة

تامر هجرس يشكر متابعيه على رسائلهم وتمنيهم الشفاء له

بإطلالة جريئة.. ديميت أوزديمير تتألق في أحدث ظهور لها

استمتع باللحظة.. هاندا أرتشيل تخطف قلوب متابعيها عبر انستجرام بإطلالة صباحية|شاهد

أخويا الجدع.. أمير كرارة يحتفل بعيد ميلاد شقيقه عبر انستجرام

شريف حافظ يشوق متابعيه للحلقة القادمة من مسلسل «راجعين يا هوى»

بصورة مع عمرو سعد.. أسماء أبو اليزيد تشارك متابعيها كواليس مسلسل توبة

ترشيحاتنا

لكزس تكشف رسميا عن أول سيارة كهربائية بالكامل RZ450e بقوة 300 حصان

هل جلسات الاكسجين فى نهار رمضان تفسد الصوم ؟

رغم بنائه أول مدينة على المريخ..ماسك يحذر من الحياة على الكوكب الأحمر

أسعار اللحوم البلدى اليوم الخميس 21 أبريل 2022

المشدد 10 سنوات لـ حسانين والسجن 5 سنوات لـ راتب في قضية الآثار

تراجع واردات القمح 4.3 مليون طن.. جهود الدولة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستيراد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رؤوف عبد العزيز يفاجئ روجينا مع زوجها بكواليس مسلسل انحراف

الكبير أوي الحلقة 19.. جوني يحول "حبس مربوحة" إلى قضية رأي عام

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

فيديو

تفاصيل ضبط بؤرة غش دوائي في القليوبية.. فيديو جراف

إكرامي: بيراميدز وقع عليً غرامة 100 ألف جنيه بسبب تهنئة للنادي الأهلي.. فيديوجراف

العقد لمدة عامين.. حالة واحدة لرحيل إيهاب جلال عن تدريب المنتخب.. فيديوجراف

الأهلي ورمضان صبحي وهنيدي والسبكي.. أبرز تصريحات كريم فهمي في حبر سري|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ