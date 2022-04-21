الانتهاء من تطوير الوحدة الصحية بالقناطرين وكفر أبو محمود ضمن حياة كريمة بالمنوفية

أعلن سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية، عن الانتهاء من تسليم مشروعين جديدين بقطاع الصحة بقري أشمون ، حيث تم الإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية القناطرين ، وكذا الوحدة الصحية بكفر أبو محمود بنسبة تنفيذ 100%، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقري مركز أشمون.

وأوضح سرور بأن تطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية بالقناطرين وكفر أبو محمود جاء بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم ، مؤكداً أنه تم الإنتهاء من تسليم هذين المشروعين في الموعد المحدد لهم ليصبحا سابع إنجازات حياه كريمة بقطاع الصحة بقري أشمون .

من جانبه أكد سرور علي إهتمام الحكومة والقيادة السياسية بدعم القطاع الصحي فى إطار العمل على تحسين جودة الخدمات ‏الصحية المقدمة للمواطنين ، والإرتقاء بالمنظومة الصحية لإحداث تطوير للمنشآت المطابقة لمعايير التأمين الصحي الشامل بمركز أشمون ، لافتاً إلى أن " القطاع الصحي" أحد القطاعات ‏ذات الأولوية ضمن إطار المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، بمبادرة "حياة كريمة" التى تحظى ‏برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتستهدف تطوير قرى الريف المصري، وتحسين ظروف معيشة ‏المواطنين والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم .