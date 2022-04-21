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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالموز والعسل والزبادي.. تخلصي من تساقط الشعر

صدى البلد

 هناك العديد من العوامل الخارجية الأخرى مثل التلوث والغبار والمنتجات الكيماوية التي تساهم في جعل الشعر باهتًا. 

وللحصول على شعر ناعم خلال فصل الصيف ضعي قناع الشعر المكون من 3 مكونات للحصول على شعر حريري.
 

مكونات القناع 

 

 وفقا لموقع food.ndtv يتكزن القناع من ثلاثة مكونات ضرورية للحفاظ على صحة الشعر وقوته و استعادة الرطوبة إليك قناع الشعر مثالي للشعر الباهت يمكن أن يساعد في الحفاظ على الشعر المجعد وسيجعله أكثر نعومة ويمكن التحكم فيه.

إليك كيفية تحضير قناع الشعر  لشعرك الباهت والباهت: 

1 موزة
2 ملعقة صغيرة عسل
2-3 ملاعق زبادي (حسب طول شعرك)
 

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أسرع وصفة للتخلص من تساقط الشعر

الطريقة:
 

1-خذي وعاء وأضيفي الموز إليه. اهرسيه باستخدام شوكة أو ملعقة ثم أضيفي العسل واللبن إلى الوعاء.
2-امزجي جميع المكونات معًا في الخلاط حتى تتكون عجينة ناعمة.
3-الآن ، ضعي قناع الشعر هذا على طول شعرك من الأعلى إلى الأسفل. اتركيه لمدة 20-30 دقيقة على الأقل ثم اشطفيه باستخدام شامبو خفيف.

فائدة القناع

 

 يساعد القناع في استعادة الرطوبة المفقودة للشعر ويحتوي القناع على  العسل  المضاد للبكتيريا بطبيعته. ويجعل الشعر المجعد  أكثر نعومة ويمكن التحكم فيه.

وبالمثل ، فإن الزبادي والموز غنيان بالعناصر الغذائية ، أما الزبادي فهو غني بالكالسيوم ومحتواه العالي من فيتامين د يجعله أكثر فائدة للشعر الجاف. 

أما الموز فهو غني بمضادات الأكسدة ومحتواه العالي من البوتاسيوم يساعد في إضفاء لمعان على الطبقة العليا من الشعر.
 

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