صحة الشرقية تشكر ممثلي المجتمع المدني بكفر صقر لدعمهم مبنى الكلى الجديد

استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ممثلي من المجتمع المدني، وأعضاء اللجنة الأهلية بكفر صقر وسنجها، وذلك بمكتب وكيل الوزارة، و قدم لهم الشكر والتقدير علي دعمهم لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمستشفى كفر صقر المركزي، وحميات سنجها.

أشاد وكيل الوزارة بدور الجمعيات الأهلية ورجال المجتمع المدني في تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة للارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، في ظل توجيهات القيادة السياسية، والدعم المستمر من معالي وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ومعالي محافظ الشرقية لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى.

جاء ذلك بعد التشغيل التجريبي لمبني الكلي الصناعي الجديد بمستشفى كفر صقر المركزي، بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة لمبنى الكلى، والمكون من دورين، ومبني علي مساحة ٤٥٢م٢، لتوسعة ورفع كفاءة قسم الكلي، والذي يسع حالياً ٤٨ ماكينة غسيل كلوي، بدلاً من ٣٠ ماكينة بالقسم القديم، بتكلفة تقديرية بلغت ٤.٥ مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني.

ووجه وكيل الوزارة الأسبوع الماضي بالتشغيل التجريبي للقسم الجديد بعد سحب جميع العينات اللازمة من محطة معالجة المياه، والتأكد من مطابقتها للمعايير والاشتراطات الصحية، وذلك لحين الافتتاح الرسمي للمبني، لخدمة مرضي الكلي بمركز ومدينة كفر صقر، والمناطق المحيطة بها.