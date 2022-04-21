عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الشرقية تشكر ممثلي المجتمع المدني بكفر صقر لدعمهم مبنى الكلى الجديد

وكيل صحة الشرقية
وكيل صحة الشرقية

استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ممثلي من المجتمع المدني، وأعضاء اللجنة الأهلية بكفر صقر وسنجها، وذلك بمكتب وكيل الوزارة، و قدم لهم الشكر والتقدير علي دعمهم لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمستشفى كفر صقر المركزي، وحميات سنجها.

 

أشاد وكيل الوزارة بدور الجمعيات الأهلية ورجال المجتمع المدني في تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة للارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، في ظل توجيهات القيادة السياسية، والدعم المستمر من معالي وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، ومعالي محافظ الشرقية لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى.

 

جاء ذلك بعد التشغيل التجريبي لمبني الكلي الصناعي الجديد بمستشفى كفر صقر المركزي، بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة لمبنى الكلى، والمكون من دورين، ومبني علي مساحة ٤٥٢م٢، لتوسعة ورفع كفاءة قسم الكلي، والذي يسع حالياً ٤٨ ماكينة غسيل كلوي، بدلاً من ٣٠ ماكينة بالقسم القديم، بتكلفة تقديرية بلغت ٤.٥ مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني.

 

ووجه وكيل الوزارة الأسبوع الماضي بالتشغيل التجريبي للقسم الجديد بعد سحب جميع العينات اللازمة من محطة معالجة المياه، والتأكد من مطابقتها للمعايير والاشتراطات الصحية، وذلك لحين الافتتاح الرسمي للمبني، لخدمة مرضي الكلي بمركز ومدينة كفر صقر، والمناطق المحيطة بها.

الشرقية وزارة الصحة صحة الشرقية التعليم العالي الخدمات الطبية وكيل صحة الشرقية المواطنين الجمعيات الأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلام موثوق.. خالد سرحان: ماتش مصر والسنغال هيتعاد

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

الزغاريد في وداع الأشقاء الثلاثة ضحايا حادث الإسماعيلية خلال تشييع الجثامين بدمياط|فيديو

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

قفزة تاريخية في أسعار الذهب اليوم الخميس 21-4-2022

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

حكاية سيدة المترو.. قلعت الشبشب وزعقت: بمناظركم دي تتمسكوا آداب

ترشيحاتنا

سلاح الجو الأمريكي يصمم مسيرات خصيصًا لـ أوكرانيا.. تفاصيل

معلم يقتل عمه بالسكين قبل الإفطار في الفيوم

قائد الرجاء عن مباراة الأهلي بالقاهرة: كانت الأسوأ لنا هذا الموسم

موافي : الأدوية الملينة ليست الحل لمشاكل الإمساك ..فيديو

ميني تقدم طراز كروس أوفر مدمج جديد أواخر 2022

التسعر وغرامات للمخالفين.. جهود الدولة لتأمين غذاء المصريين من الخبز الحر والمدعم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

طريقة عمل الكحك الناعم .. 5 وصفات مختلفة

رؤوف عبد العزيز يفاجئ روجينا مع زوجها بكواليس مسلسل انحراف

الكبير أوي الحلقة 19.. جوني يحول "حبس مربوحة" إلى قضية رأي عام

فيديو

3 أشقاء.. طلاب دمياط بكلية طب جامعة سيناء راحوا ضحية حادث ما القصة ؟ "فيديوجراف"

هل تحدث المفاجأة ويتم إعادة مباراة مصر والسنغال ؟

من أيام الفراعنة.. سر احتفال المصريين بالكحك في عيد الفطر

موظف يقتل شقيقيه بـ9 طلقات ويصيب الثالث..ماذا حدث في مذبحة الوراق؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ