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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع التونسي يتفقد القاعدة الجوية في سيدي أحمد ببنزرت

زير الدفاع التونسي
زير الدفاع التونسي عماد مميش

 تفقد وزير الدفاع التونسي عماد مميش، القاعدة الجوية بمنطقة سيدي أحمد ببنزرت، حيث أطلع على الوحدات الجوية المتمركزة بهذه القاعدة وتعرّف على مهامها في مجال حماية المجال الجوي التونسي والدعم العملياتي واللّوجيستي للقوات المسلحة.
وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة الدفاع التونسية أن وزير الدفاع زار أيضا مركز التعيير والتعديل لجيش الطيران، حيث استمع إلى بيانات حول خدماته التي يقدمها لجيش الطيران ولفائدة الشركات المدنية في المجال طبقا للمواصفات الدولية، ثم تلتها زيارة إلى مدرسة ضباط الصف لجيش الطيران حيث تابع وسائل الاعاشة الخاصة بالطلاب .
وأشاد وزير الدفاع التونسي بدور القائمين على القاعدة الجوية في سبيل الرفع من جاهزيتها.

وزير الدفاع التونسي عماد مميش سيدي أحمد بنزرت وزارة الدفاع التونسية

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