الاختيار 3 الحلقة 20.. انطلاق حملة تمرد لسحب الثقة من محمد مرسي

شهد الحلقة 20 من مسلسل الاختيار 3، بدء خطوات انطلاق حملة تمرد لسحب الثقة من محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية، لتجميع توقيعات بالملايين لوقف خطوات الإخوان قبل تدمير البلاد، بعد زيادة التظاهرات.

الاختيار 3

تمكن مسلسل الاختيار من الحفاظ على تصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة watch it للأسبوع الثالث على التوالي.

مسلسل الاختيار الذى يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال مع كل من الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا ، كان قد احتل المركز الأول منذ اليوم الأول لعرضه .

ويعرض مسلسل الاختيار 3 وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، منهم وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.