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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

5 فئات لجائزة مسابقة المنتدى العربي الأفريقي للمرأة العربية وريادة الأعمال.. تعرف عليها

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس عن بدء التقدم لمسابقة  المنتدى العربي الأفريقي للمرأة العربية وريادة الأعمال

ويستعرض موقع صدي البلد فئات الجائزة والمكونة من ٥فئات متنوعة وهي كالاتي

١ جائزة التميز لأفضل أمرأه عربية إفريقية  2022.

٢ جائزة أفضل مبادره مهتمه بقضايا المرأة ورياده الأعمال .

٣ جائزة أفضل مؤسسة مهتمة بقضايا المرأة ورياده الأعمال.

٤ جائزة أفضل شخصية مجتمعية مهتمة بقضايا المرأة ورياده الأعمال 2022.

٥ جائزة افضل باحث وافضل دراسة 2022 .

وكشفت  جامعة  عين شمس عن  آخر موعد للترشح وتقديم الأوراق 30/4/2022 والتي ينظمها المنتدي العربي الأفريقي للتدريب والتنمية علي هامش " المؤتمر الدولي للمرأه العربية وريادة الأعمال"

لأول مرة.. مسابقة المعلم الجامعي المتميز للتعليم الإلكتروني 2021-2022 ببنات عين شمس

الجدير بالذكر واصلت جامعة عين شمس لليوم الثاني على التوالي احتفالاتها بيوم الأرض العالمي و الذي يوافق 22 من أبريل من كل عام ، حيث نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ماراثون طلابي للجري ، وذلك تحت رعاية الدكتور  محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، و الدكتور.هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتنسيق الدكتور. جيهان رجب أستاذ التسويق و بكلية التجارة ومستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف عام اللواء أحمد لاشين أمين عام الجامعة وإشراف الأستاذ سهيل حمزة أمين عام الجامعة المساعد لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتضمنت الفاعليات التي حضرها الدكتور. ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، مشاركة وزارة الصحة والسكان بتوزيع مجموعة من الهدايا التذكارية ومطويات التوعية بأضرار التدخين وخطوات الإقلاع عن التدخين و كيفية التغلب على أعراض الانسحاب وذلك تحت إشراف وبحضور الدكتورة سحر لطيف لبيب مدير إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة والسكان و ياسر حلمي النجار مراقب عام مكافحة التدخين بوزارة الصحة والسكان.

كما قام طلاب الجامعة يشاركهم طلاب أسرة من اجل مصر المركزية بإطلاق الصيحات الحماسية قبيل إنطلاق ماراثون الجري بمضمار المدينة الجامعية طلبة وسط أجواء مميزة تسودها الروح الرياضية.
 

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