مجدي صبحي: مثلت أول مرة أمام يوسف وهبي

قال الفنان مجدي صبحي إنه يحب جميع الأعمال الفنية التي قام بها ويقدرها جيدا، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في احترافه لمهنة الفن أنه احترف في العام الأول في المعهد.

واضاف «صبحي» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "نص الحدوتة" المذاع علي قناة سي بي سي الفضائيه، أن قام بالتمثيل أول مرة وهو في سن الثامنة من عمره أمام الفنان القدير الراحل يوسف وهبي وكان في مشهد واحد فقط.

وتابع الفنان مجدي صبحي أنه وأخيه الفنان محمد صبحي تربيا في منزل كان يقدر الفن جيدا وأنهم تربوا تربية فنية جيدة جدا وتربية منزلية جيدة جدا أيضا.

وأوضح صبحي أنه كان يذهب مع والده للمسرح القومي في صغره وكان يشاهد الفنانين العظماء مثل عبد الله غيث ويوسف وهبي وغيرهم كثيرين، متابعا أنه كان يجلس في أخر صف في المسرح القومي ليشاهد الأعمال الفنية بصمت تام.

وأشار إلى أن والده كان جديا في أغلب الأوقات موضحا أن شخصية والده كانت جزءا من شخصية علي مظهر.