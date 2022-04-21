السيسي: لدينا احتياطي استراتيجي من السلع يكفى 6 أشهر على الأقل ..فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن كل السلع التي يحتاجها المواطنين متوفرة، وأن الدولة كانت حريصة على أن يكون هناك احتياطي استراتيجي يكفى لمدة 6 شهور على الأقل، حتى نستطيع مواجهة التحديات.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقائه مع الإعلاميين والصحفيين، على هامش جولته التفقدية لـ توشكى، الخضروات، “يا مصريين انتبهوا انتوا ابتديتوا تعالجوا كل مسائل الدولة مرة واحدة، سلاسل التوريد والتخزين تحسنت”.

وتابع الرئيس السيسي، أنه نقوم بانتاج 3 ونصف مليون طن من القمح، مؤكدا أنه خلال الفترة القادمة سيتم التوجه نحو انتاج 1 ونصف مليون طن، حتى نصل اجمالي 5 مليون طن من القمح

وأشار السيسي إلى أن البنية الأساسية في مصر كانت شديدة التواضع في كل شئ،، فكان لا بد أن يكون هناك اولويات كبيرة في كل شئ ، وهو ما تقوم به الدولة.