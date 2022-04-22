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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

يمنع الإعياء ويحافظ على الخلايا.. صيدلة حلوان توضح 6فؤائد للسحور خلال رمضان

السحور
السحور

قدمت كلية الصيدلة جامعة حلوان نصائح هامة عن فوائد السحور للصائمين خلال شهر رمضان، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور سامح سرور عميد الكلية.

وأوضح الدكتور أحمد عبد المحسن المدرس بقسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بكلية الصيدلة جامعة حلون، أن الفوائد الصحية للسحور عديدة وأنه يفضل أن يحرص الشخص الصائم على تناول وجبة السحور وأن فوائدة تتمثل فى التالي: 

  1. منع الإعياء والصداع في نهار رمضان.
  2. التخفيف من الإحساس بالجوع والعطش الشديد.
  3. التقليل من الشعور بالكسل والخمول والرغبة في النوم أثناء ساعات الصيام.
  4. الحفاظ على خلايا الجسم في حالة صحية.
  5. وتنشيط الجهاز الهضمي.
  6. الحفاظ على مستوى سكر الدم.

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كما قدمت الكلية نصائح هامة في السحور منها السحور قبل آذان الفجر بوقت كاف مع تأخير السحور قدر الإمكان، بجانب ضرورة وجود ثمرة فاكهة لاحتوائها على السكريات المفيدة والتي تمد الجسم بالطاقة اللازمة، وشرب الكثير من السوائل بين المغرب والفجر.
جدير بالذكر انه قد شارك الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان فى أمسية رمضانية سادتها أجواء أسرية.

عقدت الأمسية  في رحاب معهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وبحضور الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وضمت كذلك حضور عدد كبير من السادة عمداء كليات الجامعة ومجموعة من طلاب جامعة حلوان، بحضور نخبة مميزة من قيادات الجامعة.

رمضان كلية الصيدلة جامعة حلوان جامعة حلوان فوائد السحور نصائح هامة في السحور السحور

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