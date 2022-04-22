عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجوى فؤاد: قمت بإجراء 13 عملية في عيني.. فيديو

نجوي فؤاد
نجوي فؤاد

قالت الفنانة نجوي فؤاد، إنها قامت بعمل ١٣ عملية في عينها اليمني بسبب أنها أصيبت بالحصبة وهي صغيرة بالسن ومن ثم أصيبت بالرمد ولم يقوموا بعلاجها بشكل صحيح.

وأضافت «فؤاد» خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "سابع سما" المذاع علي قناة النهار الفضائية، أنه تم علاجها بوضع الشاي في عينها وهذا ادج إلي إصابتها بقرحة في العين وارتخاء في عصب العين مما أدي لقيامها بتلك العمليات الكثيرة.

وأوضحت نجوي فؤاد أنها كانت تقوم كل عام بإجراء عملية في عينها  بسبب ارتخاء عصب العين حتي أكملتهم ١٣ عملية، موضحة أن والدتها توفيت وهي عمرها ٧ أشهر فقط.

وتابعت نجوي فؤاد أن خلال فترات زواجها اكتشفت خيانة بعض أزواجها لها ولكنها كانت تصبر عليهم عندما تعرف أن هذا الخيانة كانت المرة الأولى لهم، قائلة " أنا كنت بصبر وبعدي علي الخيانة لو كانت أول مرة بس عشان مش هخرب بيتي عشان نزوة".

وأشارت إلى أن الزيجة الوحيدة التي تتمني لو عاد بها الزمن لتمسكت بها هي زواجها من أحمد فؤاد حسن لأنه كان الأب والأخ والزوج بالنسبة لها وكان يدفعها دائما إلي العمل.

الفنانة نجوى فؤاد إجراء عمليه زواج العمليات صغير العمل برنامج التليفزيون عمليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلام موثوق.. خالد سرحان: ماتش مصر والسنغال هيتعاد

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

بالصور والفيديو.. اشتعال سيارتين بطريق جنيفة بالسويس إثر تصادم مروع

دعاء ليلة القدر والعشر الاواخر من رمضان..7 كلمات للمغفرة وقضاء الحاجات

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

صلاة التهجد.. عدد ركعاتها ووقتها وفضلها وماذا يقرأ فيها؟

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي تعلن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية بداية من الأحد المقبل وحتى 12 مايو

تعديل مميز يحول الصغيرة "سمارت فور تو" لاحد وحوش الطرق الوعرة |صور

أعمال ليلة القدر مفاتيح الجنان .. أدركها في هذه الساعة

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة 8 مايو المقبل

الجيش اليمني: تصعيد حوثي على مختلف الجبهات استمرارا لخروقات الهدنة

انفجار محول كهرباء بقرية الحصص بالدقهلية ومصرع وإصابة أربعة أشخاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب "آمبر هيرد" أجمل نساء هوليود

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

طريقة عمل الكحك الناعم .. 5 وصفات مختلفة

رؤوف عبد العزيز يفاجئ روجينا مع زوجها بكواليس مسلسل انحراف

فيديو

بمناظركم دي تتمسكوا آداب.. تفاصيل واقعةسيدة المترو وتعديها على فتاتين

اتقبض عليها .. تطورات أزمة سيدة المترو والثلاث بنات

3 أشقاء.. طلاب دمياط بكلية طب جامعة سيناء راحوا ضحية حادث ما القصة ؟ "فيديوجراف"

هل تحدث المفاجأة ويتم إعادة مباراة مصر والسنغال ؟

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ