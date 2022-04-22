نجوى فؤاد: قمت بإجراء 13 عملية في عيني.. فيديو

قالت الفنانة نجوي فؤاد، إنها قامت بعمل ١٣ عملية في عينها اليمني بسبب أنها أصيبت بالحصبة وهي صغيرة بالسن ومن ثم أصيبت بالرمد ولم يقوموا بعلاجها بشكل صحيح.

وأضافت «فؤاد» خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "سابع سما" المذاع علي قناة النهار الفضائية، أنه تم علاجها بوضع الشاي في عينها وهذا ادج إلي إصابتها بقرحة في العين وارتخاء في عصب العين مما أدي لقيامها بتلك العمليات الكثيرة.

وأوضحت نجوي فؤاد أنها كانت تقوم كل عام بإجراء عملية في عينها بسبب ارتخاء عصب العين حتي أكملتهم ١٣ عملية، موضحة أن والدتها توفيت وهي عمرها ٧ أشهر فقط.

وتابعت نجوي فؤاد أن خلال فترات زواجها اكتشفت خيانة بعض أزواجها لها ولكنها كانت تصبر عليهم عندما تعرف أن هذا الخيانة كانت المرة الأولى لهم، قائلة " أنا كنت بصبر وبعدي علي الخيانة لو كانت أول مرة بس عشان مش هخرب بيتي عشان نزوة".

وأشارت إلى أن الزيجة الوحيدة التي تتمني لو عاد بها الزمن لتمسكت بها هي زواجها من أحمد فؤاد حسن لأنه كان الأب والأخ والزوج بالنسبة لها وكان يدفعها دائما إلي العمل.