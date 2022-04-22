الإمارات: 9 أيام عطلة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية.. و5 أيام في القطاع الخاص

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قراراً بتحديد عطلة عيد الفطر المبارك لمدة أسبوع لتبدأ العطلة الرسمية للحكومة الاتحادية اعتباراً من يوم السبت الموافق 30 إبريل الجاري وحتى الجمعة الموافق 6 مايو 2022.



يشمل قرار العطلة الرسمية كافة الوزارات والجهات الاتحادية في دولة الإمارات على أن يستأنف الدوام الرسمي للحكومة الاتحادية يوم الاثنين الموافق 9 مايو 2022. وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الفترة من 29 رمضان حتى 3 شوال 1443 هجرية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي ستكون عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الفطر.

وأفاد مركز الفلك الدولي في أبوظبي، أن يوم الاثنين 2 مايو، هو أول أيام عيد الفطر السعيد في معظم الدول، حيث إن الكثير من الدول، بدأت شهر رمضان المبارك يوم السبت 2 إبريل، وهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم السبت 30 إبريل، الموافق 29 رمضان فيها؛ في حين بدأت دول عدة شهر رمضان يوم الأحد 3 إبريل، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعُمان والأردن والمغرب وغانا، وهذه الدول ستتحرى الهلال يوم الأحد 1 مايو، الموافق 29 رمضان فيها.