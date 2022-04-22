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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سوق دبي يتصدر البورصات العربية على مستوى القيمة السوقية

سوق دبي
سوق دبي

تصدر سوق دبي المالي البورصات العربية على مستوى القيمة السوقية، في الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من أبريل 2022، مع تسجيل مؤشرها ارتفاعاً بنسبة 34.10 في المائة، مدعوماً بارتفاع مؤشر قطاع الطاقة بشكل رئيس، ومؤشري العقارات، والبنوك، بحسب نشرة الأسواق المالية العربية الصادرة اليوم عن صندوق النقد العربي.

وقالت نشرة صندوق النقد العربي: "شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية تبايناً غلب عليه التحسن في نهاية الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من أبريل 2022، حيث سجلت مؤشرات أداء عشر بورصات عربية تحسناً إثر الارتفاع المسجل في عدد منها على مستوى مؤشرات أحجام التداول والقيمة السوقية، عاكسةً بذلك تحسن نشاط التداولات في عدد من القطاعات المدرجة من أهمها البنوك، والاستثمار، والعقارات، والطاقة".

وأضافت نشرة صندوق النقد العربي أنه كان لترقب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات المدرجة في عدد من البورصات العربية عن الربع الأول من عام 2022، أثراً إيجابياً ساهم في تحسن أداء عدد من البورصات، علاوة على الأثر الإيجابي لمواصلة عدد من البورصات العربية جهودها في توسعة قاعدة الأسواق الرئيسة من خلال عمليات الإدراج الجديدة.

ارتفاع النفط عالميا يدعم البورصات العربية

وعلى الصعيد الدولي، ساهم ارتفاع الأسعار العالمية للنفط في تحسن مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي. في المقابل، انخفضت مؤشرات أداء أربع بورصات عربية .

وعلى صعيد حجم تداول البورصات العربية المُضمنة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، فقد سجلت ارتفاعاً بنحو 145.79 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، حيث شهدت تسع بورصات عربية ارتفاعاً في حجم التداول، مقابل تسجيل ست بورصات عربية تراجعاً في أحجام تداولاتها.

النقد العربي سوق دبي قطاع الطاقة Real Estate Finance البورصات العربية

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