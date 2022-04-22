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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص| طارق الشناوي: التتر هو الوطن بـ الاختيار ٣

طارق الشناوي
طارق الشناوي

تنافس عدد كبير من المسلسلات هذا العام، لتحقيق أفضل تتر في الموسم الرمضاني الدرامي.

قال الناقد طارق الشناوي، في تصريح لـ “صدى البلد” :"أحسن تتر بالنسبة لي هو "الاختيار ٣" لأنه متقدم بشكل معتمد على الوطن ليس الأشخاص، الوطن بطل، والنجوم هذه المرة ليسوا على التترات، لأن مفتاح هذا التتر هو الوطن وليسوا الأشخاص".

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يذكر أن تمكن مسلسل الاختيار من الحفاظ على تصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة watch it للأسبوع الثالث على التوالي.

مسلسل الاختيار الذى يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال مع كل من الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا ، كان قد احتل المركز الأول منذ اليوم الأول لعرضه. 

ويعرض مسلسل الاختيار 3 وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، منهم وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

الاختيار ٣ الاختيار الموسم الرمضاني مسلسل الاختيار 3 خالد الصاوي

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