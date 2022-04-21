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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الاختيار 3 الحلقة 20.. تسجيل جديد لـ مرسي عن عصام سلطان

خيرت الشاطر
خيرت الشاطر

شهد الحلقة 20 من مسلسل الاختيار 3، إذاعة تسجيل جديد لمحمد مرسي وخيرت الشاطر أثناء حديثهما عن عصام سلطان، وقال خيرت الشاطر إنه شخص غير عاقل وتصرفاته لا تليق.

وأكد خيرت الشاطر على أن عصام سلطان كان يتلق رشاوي في مكتب المحاماة الذي كان يمتلكه، فيما قال محمد مرسي إنه كان يتلقى أموالا من إيران، وأظهر له إيصالات تثبت حصوله على هذه الأموال.

 

 

 

الاختيار 3

تمكن مسلسل الاختيار من الحفاظ على تصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة watch it للأسبوع الثالث على التوالي.

مسلسل الاختيار الذى يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال مع كل من الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا ، كان قد احتل المركز الأول منذ اليوم الأول لعرضه. 

ويعرض مسلسل الاختيار 3 وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، منهم وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

الاختيار كريم عبد العزيز احمد عز 30 يونيو احمد السقا

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