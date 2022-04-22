عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: تنفيذ المبادرة الرئاسية مصر بلا غارمين للحفاظ على كيان الأسر

محافظ أسوان مع بعض
محافظ أسوان مع بعض الحالات الإنسانية

أصدر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قراراً بتشكيل لجنة عليا لشئون المجتمع والتنمية المجتمعية برئاسة الدكتورة غادة أبو زيد وعضوية الجهات التنفيذية وممثلى فرع جهاز تنمية المشروعات، وحياة كريمة، وصندوق تحيا مصر، ومؤسسة مصر الخير، ومبادرة " الناس لبعضهم " ، وأيضاً جمعيات الأورمان، ورسالة، والجمعية المصرية للتنمية المتكاملة، بجانب بيت الزكاة والصدقات المصرى وبنك الطعام.

وأكد محافظ أسوان أن هذه اللجنة تستهدف توحيد الجهود المبذولة حالياً لدعم الفئات والأسر الأكثر إحتياجاً ومحدودى الدخل من أجل تحسين مستوى المعيشة وتقديم أوجه الرعاية الإجتماعية والإقتصادية لهم .

وأقرأ أيضاً:

جامعة أسوان:التحقيق في رسوب طالب من ذوي الهمم تغيّرت أسئلة امتحان مادته

رئيس جامعة أسوان يستقبل لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى

ولفت المحافظ إلى أن تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية " مصر بلا غارمين " للم شمل الأسر المصرية يأتى فى مقدمة محاور عمل لجنة شئون المجتمع ، ومنها إجراء حصر شامل بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى للحفاظ على كيان هذه الأسر وأستقرارها ، وتقديم أوجه الرعاية والدعم والمساندة للغارمات والغارمين .

من جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد أنه تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان فإن هذه اللجنة ستكون خطوة إستباقية لتنفيذ الجوانب المجتمعية والإنسانية للمبادرات الرئاسية ، بجانب إعداد قواعد بيانات بالمواطنين المستفيدين بالخدمات المختلفة من الجمعيات الأهلية ، مع ربط قواعد البيانات بالمستفيدين من معاش تكافل وكرامة بمديرية التضامن الإجتماعى ، والعمل على تحفيز الجمعيات الأهلية لسرعة الترخيص فى هيئة الرقابة المالية حتى تتمكن من الحصول على تمويلات مالية ، وإعداد قاعدة بيانات بالفئات المستهدفة للمشروعات متناهية الصغر ، وتوفير المزيد من فرص العمل .

وأشارت غادة أبو زيد إلى أن اللجنة تختص أيضاً بعقد التدريبات اللازمة لرفع كفاءة الجمعيات الأهلية لمواكبة التطور التكنولوجى بما يساهم فى رفع أدائها وتقييم الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى طبقاً للكفاءة والتفاعل والشفافية ، وهو الذى يتواكب مع إعداد ميثاق وطنى للعمل الأهلى التنموى يتضمن كافة الأطراف من جمعيات ومؤسسات تحقيق المساهمة الفاعلة فى تنمية المجتمع وتلبية إحتياجاتها المشروعة ، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها .

وكان قد كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن وصول 10 شاحنات تضم 20 ألف كرتونة مواد غذائية ضمن برنامج " قوافل الخير " والذى أطلقته وزارة التضامن الإجتماعى برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن وبالتعاون مع مؤسسة بنك الطعام المصرى من أجل دعم أهالينا المستحقين بقرى ومدن المحافظات الحدودية .

محافظ أسوان مع بعض الحالات الإنسانية
محافظ أسوان مع بعض الحالات الإنسانية
محافظ أسوان مع بعض الحالات الإنسانية
محافظ أسوان مع بعض الحالات الإنسانية
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلام موثوق.. خالد سرحان: ماتش مصر والسنغال هيتعاد

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

تقارير : فيفا يصدم الجزائر بشأن إعادة مباراة الكاميرون

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

دعاء ليلة القدر والعشر الاواخر من رمضان..7 كلمات للمغفرة وقضاء الحاجات

موضوعات متعلقة

جامعة أسوان:التحقيق في رسوب طالب من ذوي الهمم تغيّرت أسئلة امتحان مادته

ترشيحاتنا

عبدالغفار: البدء في تنفيذ خطة ميكنة الموارد البشرية بكافة مديريات الصحة بالدولة

خالد عبدالغفار يبحث مع سفير التشيك بمصر سبل التعاون في القطاع الصحي

محمد صلاح: سأكون حزينا عند مغادرة ليفربول.. والهداف التاريخي أمنيتي

تويوتا تبيع كل أسطول GR 86 في 90 دقيقة فقط من فتح باب الطلبات

حكم تذوق المرأة الطعام في نهار رمضان.. من فتاوى الصيام

العسومي: التحديات الحالية تتطلب التكاتف بين الدول العربية أكثر من أي وقت مضى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حولت الألم إلى أمل.. منال بطلة "ناجيات الحروق" وأجمل وجه إعلاني برمضان

شريف إكرامي: أنا ممكن أعمل الفلوس سجاجيد تحت رجلي

السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب "آمبر هيرد" أجمل نساء هوليود

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

فيديو

ضربتني بمفتاح في رقبتي .. فتاة التجمع تروي تفاصيل الاعتداء عليها|"فيديوجراف"

شاب يهجم بكلب على جمعية خيرية توزع وجبات الإفطار.. فيديو جراف

لقاء المصارحة.. السيسي يتحدث عن الأزمة الاقتصادية العالمية وتحديات مصر.. فيديو جراف

بمناظركم دي تتمسكوا آداب.. تفاصيل واقعةسيدة المترو وتعديها على فتاتين

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ