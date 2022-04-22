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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للتدريب والتأهيل.. عقد امتحان تجريبي بنظام Bubble Sheet لطلاب حقوق عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس إنه استعدادا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بنظام Bubble Sheet للمرة الأولى لطلبة الفرقة الأولى الشعبة الإنجليزية وسوف يتم عقد امتحان تجريبي في مقرر مادة الاقتصاد بنظام Bubble Sheet لطلاب الفرقة الأولى.

 

 وأكد الدكتور محمد صافي حرص الكلية لتدريب وتأهيل الطلاب لخوض هذا النمط من الامتحانات سوف يعقد هذا الامتحان التجريبي يوم الأربعاء الموافق ٢٧ ابريل في تمام الساعة ٩ - ١٠ صباحاً في مدرج الاحتفالات وفقاً للقواعد التالية:

 ١- حضور الامتحان التجريبي إجباري لجميع طلاب الفرقة الأولى، ولجميع الطلاب المحملين بهذه المادة من الفرق الأعلى.

 ٢-توزيع الطلاب في أماكنهم داخل لجنة الامتحان سيكون وفقاً لأرقام الجلوس. 

٣-يجب أن يتواجد الطلاب بمدرج الاحتفالات قبل موعد الامتحان على الأقل ١٥ دقيقة. 

٤- احضار قلم جاف على الأقل.

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جامعة عين شمس في أسبوع ..اطلاق المنصة الالكترونية للاتفاقيات الدولية.. إضاءة قصر الزعفران باللون الأخضر احتفالاً باليوم العالمي للأرض.. تكريم طلاب حقوق لفوزهم بالمركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط

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نائب وزير الإسكان يشهد اختتام فعاليات تدريب طلاب هندسة عين شمس

 الجدير بالذكر كرم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس طلبة حقوق عين شمس لفوزهم بالمركز الثانى على مستوى الشرق الأوسط فى مسابقة محكمة أكسفورد الصورية. شهد التكريم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس والدكتور أحمد خليفة الأستاذ بكلية الحقوق.

 

 وأعرب الدكتور محمود المتيني عن سعادته الكبيرة لفوز طلاب كلية الحقوق فى هذه المسابقة كما وجه الشكر لعميد الكلية والدكتور احمد خليفة لحرصهما على التفكير خارج الصندوق بمشاركتهم فى مثل هذه المسابقات الدولية . وأشار إلى أن المرحلة القادمة تحتاج لخريجين على دراية كاملة بالتشريعات والقوانين الدولية ،كما أوصى الطلاب بضرورة تسجيل توصياتهم الخاصة بالمسابقة لأن ذلك سيعود بالنفع على الكلية فيما بعد ،مؤكدا أن الجامعة ستظل وبصورة مستمرة داعمة لطلابها.

جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس محكمة أكسفورد الصورية كلية الحقوق جامعة عين شمس bubble sheet

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