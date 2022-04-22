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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

حسن عسيري يتقاضى 450 ألف دولار في حلقة رامز جلال |فيديو جراف

رامز جلال
رامز جلال

كشف فنان سعودي عن الكثير من التفاصيل التي تتعلق بحياته المهنية والخاصة، وذلك خلال حلوله ضيفاً مع الإعلامي علي العلياني في برنامج مراحل.

الفنان السعودي حسن عسيري: تلقيت 450 ألف دولار خلال حلقتي ببرنامج رامز جلال

الفنان السعودي عبدالله السدحان ضحية برنامج "رامز موفي ستار"

وخلال اللقاء صدم الفنان السعودي حسن عسيري الجمهور بحديثه عن عمله كبائع خضار لأكثر من عامين بعد فصله من الخدمة العسكرية.

450 ألف دولار
وكشف  حسن عسيري عن أجره في حلقة برنامج رامز جلال ؛ كما كشف عن كواليس التصوير قائلاً إنه تقاضى أجر 450 ألف دولار.

وعن معرفته بالمقلب مسبقاً نفى عسيري الأمر، مؤكداً على أن الناس شككت في هذا الأمر بسبب رد فعله الهادئ، وأن فريق البرنامج أقنعه بعد رفض المشاركة.

وقال حسن عسيري إن هدفه الرئيسي هو الإنتاج قائلاً: "أنا هدفي الأساسي هو الإنتاج التمثيل مسألة ثانوية، في السنة بنعمل 6 أو 7 أعمال لكن بمثل عمل واحد".

وأشار العسيري إلى أن ما قدمه مع ناصر القصبي وعبد الله السدحان كان يتضمن من الحريات ما يناسب المجتمع قائلاً: "قدمنا الأعمال الي تعكس إيماننا في مساندة الحريات العادلة التي تناسب مجتمعنا".

ولمتابعة ما قال الفنان السعودي حسن عسيري حول برنامج رامز جلال .. تابع الفيديو جراف التالي:

حسن عسيري برنامج رامز جلال علي العلياني برنامج مراحل 450 ألف دولار

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