أحمد كريمة لـ سيدة المترو: الأب أو الزوج لهما الحق في توجيه النصيحة

وجه الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، رسالة لسيدة المترو، كما أطلق عليها رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وهى السيدة التي اعتدت بالسب والشتم والضرب على فتاتين داخل مترو الأنفاق.

وقال أحمد كريمة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج علامة استفهام، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثلاثة درجات.

وأشار إلى أن النوع الأول هو من يكون باليد ويكون للحاكم، أى بالقانون مثل منع تجارة المخدرات، والأشياء التى تسبب مشكلات بالمجتمع، والنوع الثانى باللسان، ويكون من اختصاص العلماء، والنوع الثالث بالقلب، وهو أضعف الإيمان.

ولفت إلى أن بعض الدول كان بها هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ولكن تمت إلغائها، والرسول لم يجبر المواطنين على الصلاة فى المساجد، ولم يأمر بوضع شرطة لمراقبة المواطنين فى رمضان، لمعرفة من هو صائم وغير صائم.

وأوضح أنه يري أن ما قامت به السيدة فى المترو، غير صحيح، ولكن الأب أو الزوج هم من لهم الحق فى توجيه النصيحة.