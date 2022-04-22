طلب إحاطة بشأن عدم وجود أماكن شاغرة في الجامعات للطلاب العائدين من أوكرانيا

تقدمت النائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي، بخصوص تطورات التحاق الطلبة العائدين من أوكرانيا إلي مصر.



وقالت النائبة أميرة صابر في طلب الاحاطة: "نحيط علمكم باستمرار الصعوبات التي رصدناها أمام الطلبة المصريين العائدين في أعقاب الحرب الروسية – الأوكرانية، فعلى الرغم من تعليمات القيادة السياسية ومجهودات الحكومة الحثيثة، وصل إلينا بعض الشكاوي من الطلاب والتي يستوجب علينا إطلاعكم عليها."



وأضافت النائبة: "بعد مرور الطلاب بمختلف الإجراءات المطلوبة وانتظارهم لنتائج التقييم والإمتحانات، فوجئ الطلاب بتعسف بعض قيادات الجامعات ضدهم مما سبب لهم أزمة في الإلتحاق بتلك الجامعات المحددة لهم سلفًا، حيث تم إخبارهم بشكل غير رسمي بعدم وجود أماكن شاغرة في الجامعات الأهلية لإلتحاقهم بها علي الرغم من استقبال تلك الجامعات لطلبة السنين الأولي.. هذا بالإضافة إلي اقتصار العدد المتاح من الجامعات الخاصة علي عدد قليل منها أمام الطلاب.



وتابعت: وعليه، نلتمس إتاحة دخول طلاب سنوات الفرق المتقدمة بكليات الطب للجامعات الخاصة بالتنسيق مع رؤسات الجامعات، وكذلك، قصر دخول طلبة السنوات الأولي علي الجامعات الأهلية مع زيادة المتاح منها أمام الطلاب، تخفيفًا علي العبء النفسي والمادي المُلقي علي عاتق الطلاب وذويهم. على أن يتم إحالة الطلب الي لجنة التعليم لمناقشته وإتخاذ ما يلزم.