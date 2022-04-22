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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كايزر تشيفز يحسم الجدل: لا تفاوض مع كيروش لتدريب الفريق| خاص

كيروش
كيروش

حسم فينا مافوسا المتحدث الرسمي باسم نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، الجدل بشأن تولي البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر، تدريب الفريق.
 

وكانت بعض التقارير الصحفية، ربطت اسم البرتغالي كارلوس كيروش بتدريب فريق كايزر تشيفز خلال الفترة القادمة.

 

كايزر تشيفز يحسم الجدل

 

وقال فينا مافوسا في تصريحات خاصة لصدى البلد: "نحن لا نفاوض كيروش، ولا نفاوض أي مدرب في الفترة الحالية".

 

وتابع: "لدينا إثنين مدربين في الفريق حالياً، وأكدا الثنائي على بذل قصارى جهدهم من أجل إنهاء الموسم بشكل جيد".

 

وأختتم: " نحن سنقوم بتحديث المزيد من المعلومات في الوقت المناسب".

 

ورحل البرتغالي كارلوس كيروش عن تدريب منتخب مصر مؤخراً، وحل إيهاب جلال بدلاً منه.

وذلك بعدما فشل في قيادة منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بعد الخسارة من منتخب السنغال بركلات الترجيح بنتيجة(3/1).

وقاد البرتغالي كيروش منتخب مصر إجمالًا في 20 مباراة، حقق خلالها 11 فوزًا مقابل 6 تعادلات، وانتهت مباراتان منهما بالفوز بركلات الترجيح ومثلهما بالخسارة بنفس الطريقة، بجانب 3 هزائم.

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