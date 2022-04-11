وليد العطار يكشف تفاصيل إنهاء التعاقد مع كارلوس كيروش

قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، أنه كان هناك اجتماع بين كارلوس كيروش و جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، واتفق الطرفين أن الفترة القادمة لا تناسب كيروش وعلى ذالك تم إنهاء التعاقد معه .



ونفى وليد العطار خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج الحكاية المذاع على قناة mbc2 مصر، طلب كارلوس كيروش زيادة راتبه للتجديد مع المنتخب المصرى متابعا : أن كيروش جاي في مهمة تصفيات كأس العالم ولم يوفق بها .



وعلى سؤال عمرو اديب " كيروش اللي كان عاوز يمشي ولا الاتحاد كان عاوز يمشيه ؟ قائلا "ان الطرفين طالبوا بإنهاء العقد، وانا كنت حاضر الاجتماع وهو كان جاي في مهمة محددة وكيروش شايف انه مش هيؤدي مع المنتخب واتفق الطرفان على إنهاء العقد".

وأضاف أن مجلس الإدارة اجتمع ولم يصدر قرارات حتى الآن في اختيار المدرب المصري أو الأجنبي وجميع الخيارات متاحة.