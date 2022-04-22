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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من المالديف.. جويل مردينيان تخطف قلوب متابعيها

جويل مردينيان
جويل مردينيان

نشرت الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان صورة من أحدث جلسة تصوير أجرتها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت خبيرة التجميل بإطلالة جريئة وجذابة، اثناء قضاء عطلتها الصيفية في المالديف، مما أثار إعجاب متابعيها.

وولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين الأولى من والد ابنها بايلي و تزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا. و مؤخرا قامت جويل بتبني طفل وقامت بتسميتها نايثين .

مسيرة جويل مردينيان

وتعتبر جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة أم بي سي، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

 

الإعلامية وخبيرة التجميل جويل مردينيان جلسة تصوير بإطلالة جريئة أثناء قضاء عطلتها الصيفية مسيرة جويل مردينيان

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