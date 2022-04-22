ولي العهد السعودي يستعرض أوجه العلاقات ومجالات التعاون مع رئيس السنغال

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون الثنائي وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف الجوانب، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء و الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق و وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال سعد النفيعي.

فيما حضر من الجانب السنغالي وزيرة الخارجية عيساتا تال سال و الوزير المستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية عمر ديمبا باه والسفير السنغالي لدى المملكة مامادو انجاي.