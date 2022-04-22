عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

4 وعود إلهية للعباد ؟.. خالد الجندي يوضح

خالد الجندي
خالد الجندي

بين الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال برنامج لعلهم يفقهون على شاشة قناة DMC، الوعود الأربعة التي وعد الله بها عباده.

الوعد الإلهي لا مجال للتراجع فيه

وقال خالد الجندي:" إن هناك فلسفة للوعد في القرآن الكريم، وكان المولى عزوجل حينما يصف نبي من أنبياءه فكان يمتدح صدق وعده، وحينما أراد مدح نفسه قال إن وعده منفذ، فالوعد الإلهي لا مجال للتراجع فيه أو تغييره".

وشدد على أن هناك أكثر من 130 وعد، لكن العلماء قالوا أهم 4 وعود ربانية تختص بالعبد، منها: "الذي يدعو، الذي يذكر، الذي يشكر والذي يستغفر".

 

أسهل طريقة للحصول على ليلة القدر

كشف الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال برنامج لعلهم يفقهون على شاشة قناة DMC، عن أسهل طريقة للحصول على ليلة القدر.

وقال الجندي:" هناك 10 أظرف في واحدة منها جائزة كبرى، فيه هدية عظيمة لا تختر على بال، مبيناً قصة الأظرف العشرة، لو قلت الواحد تمنه 10 جنيه - وهذا مثال وليس قمار، الهدية اللي فيه مليون جنيه، العقل يطلب منك تعمل أي، تشتري ظرف واحد ويكون نسبة فوزك 10% أو أقل، لو اشتريت 2، وكل ما تشتري أظرف هتزيد فرصتك بالفوز بهذه الجائزة، فلو اشتريت العشرة كلها هتكون نسبة الحصول على الجائزة 100%".

وتابع:" فيه ناس بتحسبها وتقول في الليالي الوترية لكن غفلت كيف حسابها، الشهور الهجرية 29 -30 يوم، فكيف نعلم أن رمضان مكتمل أو غير مكتمل وبالتالي يوم الوتر ليس ثابتاً، وهناك أماكن تانية في الكرة الأرضية هتلاقيها سابقة ومفيش ثبات زمني، وهتتغير ليلة القدر"، مشدداً :"علينا أن نتحرى الليلة في الأيام العشر الأواخر من رمضان". 

كما قال، إن ليلة القدر لا تأتى إلا لمن صفى قلبه لله عز وجل، ونحن في سباق الآن للفوز بغنيمة الله بالعفو والصفح والاستغفار والاتجاه لله سبحانه وتعالى وتطهير القلوب والنفوس، فأخرجوا من الخلافات والتزموا بيتكم في صلاة التهجد.

 

التعايش مع غير المسلمين

كما أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بتصريحات فضيلة الإمام الأكبر الاستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حول التعايش مع غير المسلمين، قائلاً: "هذا الرجل من أهل الله، ربنا يزيده علم وزهد، هذا الكلام خارج عن عالم ورع وصالح". 

وتابع خالد الجندي، خلال برنامج لعلهم يفقهون على شاشة قناة DMC: "حديث مولانا الإمام الأكبر عن بناء مسجده أمام كنيسة يعتبر إيذاء لهم، وانه ضد هذا لأنه تضيق، هذا كلام واضح جدا، الإمام الأكبر بيقول بلاش تتدعي التدين وتضيق على الناس وتستفزهم، عشان تثبت انك متدين ده شغل اهل الرياء".
واستكمل: " انا شايف فى رايئ الخاص المتواضع، إن الكنائس والمساجد تكون جنب بعض، لازم الناس تتعود على بعض وعلى مساجد وكنائس بعض حتى نزيل الاحتقان". 
وقال: "فضيلة الإمام الأكبر علمنا درس تانى فى التعامل مع الاديان الاخرى، واحترام الكتب السماوية، بتأكيده على عدم لمس المسلم للتوراه والإنجيل بدون طهارة".

 

الساعة حلوة جداً ينفع أخدها وتبقى زكاة رمضان

وفاجأت إحدى المشاهدات ببرنامج لعلهم يفقهون على شاشة قناة DMC، اليوم الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومقدم البرنامج، بطلب خاص.

ووجهت المشاهدة سؤالاً تقول فيه:" الساعة حلوة جداً ينفع أخدها وتبقى زكاة رمضان؟"، مضيفاً إنها أمر فيه ترحيب وسعة، مطالباً إياها بأن ترسل كيفية استلامها.

وتابع خالد الجندي: زكاة الفطر سيحدث بسببها خلاف كل عام، رغم ترجيح دار الإفتاء بإنها مال مناشداً أصحاب الشك أن يخرجوا الاثنين معاً، فالمسألة فيها سعة وفضل، فإما مال وإما حبوب، وإما أن يوفق بينهما على حسب المقدرة. 

خالد الجندي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية علهم يفقهون الوعود الأربعة ليلة القدر التعايش مع غير المسلمين الأيام العشر الأواخر من رمضان العشر الأواخر من رمضان أسهل طريقة للحصول على ليلة القدر لعلهم يفقهون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقمنا علاقة ورفض يتجوزني.. اعترافات مثيرة لقاتلة حبيبها في مصر الجديدة

كلام موثوق.. خالد سرحان: ماتش مصر والسنغال هيتعاد

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

السيسي يستمع لشرح أحد العاملين بشأن مشروع تطوير طريق القاهرة السويس.. شاهد

تقارير : فيفا يصدم الجزائر بشأن إعادة مباراة الكاميرون

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر: المدارس الإلحادية وقفت عند حدود المحسوس فأنكرت ما لا تعلمه

خالد محمود: فيلم شاويش نص الليل أهم دور في حياتي .. فيديو

السيسي يوجه بإنهاء أعمال تطوير طريق السويس.. ومهندس المشروع: قبل العيد| فيديو

بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء اليوم 22 / 4 / 2022

هيخلص امتى؟.. الرئيس يوجه بسرعة الانتهاء من طريق القاهرة السويس.. فيديو

لليوم الثاني.. عشرات القتلى جراء انفجار دموي داخل مسجد في أفغانستان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حولت الألم إلى أمل.. منال بطلة "ناجيات الحروق" وأجمل وجه إعلاني برمضان

شريف إكرامي: أنا ممكن أعمل الفلوس سجاجيد تحت رجلي

السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب "آمبر هيرد" أجمل نساء هوليود

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

فيديو

الثقافة الجنسية مهمة .. أبرز تصريحات دينا الشربيني في «حبر سري»

هرقص لغاية ما أموت.. أبرز تصريحات فيفي عبده «في العرافة»

١٧ حالة.. كواليس حريق قسم حضانات الأطفال بالشرقية

نوال الزغبي تروي قصتها مع عريس مصري.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ