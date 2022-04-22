4 وعود إلهية للعباد ؟.. خالد الجندي يوضح

بين الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال برنامج لعلهم يفقهون على شاشة قناة DMC، الوعود الأربعة التي وعد الله بها عباده.

الوعد الإلهي لا مجال للتراجع فيه

وقال خالد الجندي:" إن هناك فلسفة للوعد في القرآن الكريم، وكان المولى عزوجل حينما يصف نبي من أنبياءه فكان يمتدح صدق وعده، وحينما أراد مدح نفسه قال إن وعده منفذ، فالوعد الإلهي لا مجال للتراجع فيه أو تغييره".

وشدد على أن هناك أكثر من 130 وعد، لكن العلماء قالوا أهم 4 وعود ربانية تختص بالعبد، منها: "الذي يدعو، الذي يذكر، الذي يشكر والذي يستغفر".

أسهل طريقة للحصول على ليلة القدر

كشف الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال برنامج لعلهم يفقهون على شاشة قناة DMC، عن أسهل طريقة للحصول على ليلة القدر.

وقال الجندي:" هناك 10 أظرف في واحدة منها جائزة كبرى، فيه هدية عظيمة لا تختر على بال، مبيناً قصة الأظرف العشرة، لو قلت الواحد تمنه 10 جنيه - وهذا مثال وليس قمار، الهدية اللي فيه مليون جنيه، العقل يطلب منك تعمل أي، تشتري ظرف واحد ويكون نسبة فوزك 10% أو أقل، لو اشتريت 2، وكل ما تشتري أظرف هتزيد فرصتك بالفوز بهذه الجائزة، فلو اشتريت العشرة كلها هتكون نسبة الحصول على الجائزة 100%".

وتابع:" فيه ناس بتحسبها وتقول في الليالي الوترية لكن غفلت كيف حسابها، الشهور الهجرية 29 -30 يوم، فكيف نعلم أن رمضان مكتمل أو غير مكتمل وبالتالي يوم الوتر ليس ثابتاً، وهناك أماكن تانية في الكرة الأرضية هتلاقيها سابقة ومفيش ثبات زمني، وهتتغير ليلة القدر"، مشدداً :"علينا أن نتحرى الليلة في الأيام العشر الأواخر من رمضان".

كما قال، إن ليلة القدر لا تأتى إلا لمن صفى قلبه لله عز وجل، ونحن في سباق الآن للفوز بغنيمة الله بالعفو والصفح والاستغفار والاتجاه لله سبحانه وتعالى وتطهير القلوب والنفوس، فأخرجوا من الخلافات والتزموا بيتكم في صلاة التهجد.

التعايش مع غير المسلمين

كما أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بتصريحات فضيلة الإمام الأكبر الاستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حول التعايش مع غير المسلمين، قائلاً: "هذا الرجل من أهل الله، ربنا يزيده علم وزهد، هذا الكلام خارج عن عالم ورع وصالح".

وتابع خالد الجندي، خلال برنامج لعلهم يفقهون على شاشة قناة DMC: "حديث مولانا الإمام الأكبر عن بناء مسجده أمام كنيسة يعتبر إيذاء لهم، وانه ضد هذا لأنه تضيق، هذا كلام واضح جدا، الإمام الأكبر بيقول بلاش تتدعي التدين وتضيق على الناس وتستفزهم، عشان تثبت انك متدين ده شغل اهل الرياء".

واستكمل: " انا شايف فى رايئ الخاص المتواضع، إن الكنائس والمساجد تكون جنب بعض، لازم الناس تتعود على بعض وعلى مساجد وكنائس بعض حتى نزيل الاحتقان".

وقال: "فضيلة الإمام الأكبر علمنا درس تانى فى التعامل مع الاديان الاخرى، واحترام الكتب السماوية، بتأكيده على عدم لمس المسلم للتوراه والإنجيل بدون طهارة".

الساعة حلوة جداً ينفع أخدها وتبقى زكاة رمضان

وفاجأت إحدى المشاهدات ببرنامج لعلهم يفقهون على شاشة قناة DMC، اليوم الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومقدم البرنامج، بطلب خاص.

ووجهت المشاهدة سؤالاً تقول فيه:" الساعة حلوة جداً ينفع أخدها وتبقى زكاة رمضان؟"، مضيفاً إنها أمر فيه ترحيب وسعة، مطالباً إياها بأن ترسل كيفية استلامها.

وتابع خالد الجندي: زكاة الفطر سيحدث بسببها خلاف كل عام، رغم ترجيح دار الإفتاء بإنها مال مناشداً أصحاب الشك أن يخرجوا الاثنين معاً، فالمسألة فيها سعة وفضل، فإما مال وإما حبوب، وإما أن يوفق بينهما على حسب المقدرة.