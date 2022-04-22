تقرير: ماجواير لن يشارك أساسيًا مع مانشستر يونايتد ضد أرسنال بالبريميرليج

أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن هاري ماجواير مدافع فريق مانشستر يونايتد، لن يتواجد في التشكيل الأساسي لفريقه لملاقاة ارسنال، غدًا السبت، في الدوري الإنجليزي.

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة ارسنال، غدًا السبت، في افتتاح الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وبحسب صحيفة “ ذا أثلتيك” البريطانية، فأن الألماني رالف رانجيك، المدير الفني المؤقت لـ مانشستر يونايتد، سيضع ماجواير على مقاعد البدلاء لفريقه في مباراة الغد أمام ارسنال.

وذكرت الصحيفة أن ماجواير عانى بشكل كبير في الأسابيع الماضية بسبب تراجع أدائه، إضافة للتهديد الذي تلقاه بوجود قنبلة في منزله، لذا، فأن قائد فريق مانشستر يونايتد لن يبدأ مباراة الغد كأساسي.

وأضافت الصحيفة، أنه تمت زيادة عملية التأمين الخاصة بماجواير بعد ذلك التهديد الذي تلقاه بوجود قنبلة في منزله، لكن اللاعب أصر على السفر إلى لندن والتواجد مع الفريق أمام ارسنال.

وكانت شرطة مدينة مانشستر قد أكدت أمس الخميس تلقي ماجواير لتهديد عبر بريده الإلكتروني بوجود قنبلة في قصره الذي يسكن فيه رفقة خطيبته وابنتيهما.